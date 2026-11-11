Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
'Deixe-Me Viver' reúne elenco em pré-estreia no Rio
Celebridades

'Deixe-Me Viver' reúne elenco em pré-estreia no Rio

Dirigido por Walther Neto, o filme aborda a relação entre mãe e filha diante de um diagnóstico de câncer terminal

F
Fagner Vilela - iG
Filme \'Deixe-Me Viver\' reuniu elenco em pré-estreia no Rio
Protagonista de \'Deixe-me Viver\', Monica Carvalho marcou presença na pré-estreia
Cat Dantas, e Stephano Strand na pré-estreia do filme \'Deixe-me Viver\'
Cat Dantas e Stephano Strand na pré-estreia do filme \'Deixe-me Viver\'
Stephano Strand faz sua estreia nas telonas em \'Deixe-me Viver\'
Atrizes do filme \'Deixe-me Viver\'
Publicidade
O longa-metragem "Deixe-Me Viver" realizou sua pré-estreia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11), reunindo integrantes do elenco e convidados para uma sessão especial. Dirigido por Walther Neto, o filme chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (12).
Leia mais: Pré-estreia da nova temporada de 'Arcanjo Renegado' reúne famosos
fotogaleria
Familiares prestigiaram Stephano Strand em pré-estreia - Fagner Vilela/iG
Cat Dantas e Stephano Strand na pré-estreia do filme 'Deixe-me Viver' - Fagner Vilela/iG
Cat Dantas, e Stephano Strand na pré-estreia do filme 'Deixe-me Viver' - Fagner Vilela/iG
Atrizes do filme 'Deixe-me Viver' - Fagner Vilela/iG
Protagonista de 'Deixe-me Viver', Monica Carvalho marcou presença na pré-estreia - Fagner Vilela/iG
Filme 'Deixe-Me Viver' reuniu elenco em pré-estreia no Rio - Fagner Vilela / iG


Estrelado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, o drama acompanha a história de Andrea, uma mãe dedicada ao trabalho, mas distante da rotina da filha Julia, de 14 anos. A relação entre as duas passa por uma transformação após a adolescente receber o diagnóstico de um câncer terminal.

Diante da situação, Julia decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta. Andrea, então, resolve viajar com a filha para Trancoso, no sul da Bahia, onde as duas vivem experiências que permitem uma reaproximação. A jornada inclui descobertas, contato com a cultura Pataxó e momentos de celebração da vida.

Com roteiro de Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa, o longa também aborda a ortotanásia e propõe uma reflexão sobre os dilemas éticos, familiares e médicos envolvidos nas decisões diante do fim da vida.
Além dos protagonistas, a produção reúne Roberta Rodrigues, Stephano Strand, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença. O filme ainda conta com participações especiais da cantora Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]