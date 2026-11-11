'Deixe-Me Viver' reúne elenco em pré-estreia no Rio

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Estrelado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, o drama acompanha a história de Andrea, uma mãe dedicada ao trabalho, mas distante da rotina da filha Julia, de 14 anos. A relação entre as duas passa por uma transformação após a adolescente receber o diagnóstico de um câncer terminal.Diante da situação, Julia decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta. Andrea, então, resolve viajar com a filha para Trancoso, no sul da Bahia, onde as duas vivem experiências que permitem uma reaproximação. A jornada inclui descobertas, contato com a cultura Pataxó e momentos de celebração da vida.Com roteiro de Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa, o longa também aborda a ortotanásia e propõe uma reflexão sobre os dilemas éticos, familiares e médicos envolvidos nas decisões diante do fim da vida.