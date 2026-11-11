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'Deixe-Me Viver' reúne elenco em pré-estreia no Rio
Dirigido por Walther Neto, o filme aborda a relação entre mãe e filha diante de um diagnóstico de câncer terminal
O longa-metragem "Deixe-Me Viver" realizou sua pré-estreia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11), reunindo integrantes do elenco e convidados para uma sessão especial. Dirigido por Walther Neto, o filme chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (12).
Estrelado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, o drama acompanha a história de Andrea, uma mãe dedicada ao trabalho, mas distante da rotina da filha Julia, de 14 anos. A relação entre as duas passa por uma transformação após a adolescente receber o diagnóstico de um câncer terminal.
Diante da situação, Julia decide interromper o tratamento para aproveitar o tempo que lhe resta. Andrea, então, resolve viajar com a filha para Trancoso, no sul da Bahia, onde as duas vivem experiências que permitem uma reaproximação. A jornada inclui descobertas, contato com a cultura Pataxó e momentos de celebração da vida.
Com roteiro de Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa, o longa também aborda a ortotanásia e propõe uma reflexão sobre os dilemas éticos, familiares e médicos envolvidos nas decisões diante do fim da vida.
Além dos protagonistas, a produção reúne Roberta Rodrigues, Stephano Strand, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença. O filme ainda conta com participações especiais da cantora Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.
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