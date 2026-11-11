Daniel Cady foi assaltado - Reprodução / Instagram

Daniel Cady foi assaltadoReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 22:13



O nutricionista Daniel Cady , de 41 anos, teve o celular roubado durante um assalto, nesta quinta-feira (11). A informação foi divulgada nas redes sociais pela equipe do ex-marido da cantora Ivete Sangalo. O comunicado tranquilizou os seguidores, destacando que ele está bem.

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"Daniel Cady foi vítima de um assalto hoje e teve o celular roubado. Ele está bem. Este comunicado está sendo feito por sua equipe", iniciou a publicação, compartilhada nos stories do Instagram.



A equipe também alertou seguidores, amigos e familiares sobre possíveis golpes. "Pedimos que desconsideram qualquer mensagem, ligação ou contato feito em nome dele e pedidos de dinheiro, transferências, Pix, códigos ou dados pessoais. Daniel não está fazendo nenhuma solicitação desse tipo. Reiteramos que Daniel está bem e agradecemos as mensagens de carinho e preocupação", concluiu.



O comunicado, no entanto, não revelou mais detalhes, como o local que ocorreu o assalto que levou o pertence do nutricionista.



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Em novembro de 2025, Ivete e Daniel divulgaram uma nota conjunta anunciando o fim do casamento após 17 anos juntos. Apesar do término da união, o ex-casal destacou o respeito mútuo e o cuidado com os filhos. Eles são pais de Marcelo, de 17 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 8.



A boa relação, inclusive, ficou evidente em junho deste ano, quando a cantora fez uma homenagem de aniversário para o ex-marido. "Hoje o dia é todo dele! Daniel Cady, receba todo nosso amor, cheio de saúde, bençãos, e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu a artista, na ocasião.



Em junho, Ivete foi fotografada aos beijos com o novo namorado, o empresário Tiago Maia, durante o show de Belo, na Arena Brasileira, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os dois estavam no maior clima de romance enquanto acompanhavam a apresentação. Tiago é o primeiro relacionamento público da baiana desde o fim da união com Daniel. Até o momento, nem a artista e nem o empresário comentaram oficialmente o relacionamento.



Os rumores sobre um possível affair entre a cantora e Tiago circulam desde o início do ano. Antes disso, eles já haviam sido vistos juntos em outras ocasiões, como viagens, passeios e eventos ligados ao universo da música, alimentando as especulações sobre o romance.



Discreto nas redes sociais, Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, empresa responsável pelo projeto de samba comandado por Ivete Sangalo, além de ter uma trajetória como executivo em companhias dos setores de mídia, aviação e eventos.