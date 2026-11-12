Carol Peixinho falou sobre fim da amamentação de Bento Reprodução/Instagram
Carol Peixinho deixa de amamentar Bento e recebe apoio de Thiaguinho
Influenciadora mostrou surpresa feita pelo cantor após encerrar o processo de aleitamento materno do filho
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Ludmilla resgata raízes do funk com single 'Bi Festinha'
Cantora fala sobre parceria com Puterrier e HITMAKER, a proposta do EP 'Fervo da Lud' e a identidade visual do projeto
Ex-marido de Ivete Sangalo tem celular roubado em assalto
Informação foi divulgada pela equipe do nutricionista Daniel Cady através das redes sociais, na noite desta quarta-feira (11)
'Deixe-Me Viver' reúne elenco em pré-estreia no Rio
Dirigido por Walther Neto, o filme aborda a relação entre mãe e filha diante de um diagnóstico de câncer terminal
Paolla Oliveira mostra bastidores de gravação
Atriz protagoniza a série 'Mãe Imperfeita', da Netflix, ao lado de Fabiula Nascimento; produção ainda não tem data de estreia
Suzane von Richthofen diz que promotor se declarou a ela na prisão
Em documentário da Netflix, condenada relatou supostas investidas amorosas de Eliseu José Berardo Gonçalves, que sempre negou as acusações
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