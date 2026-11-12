Carol Peixinho falou sobre fim da amamentação de Bento - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho falou sobre fim da amamentação de Bento Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2026 09:39



Carol Peixinho, de 41 anos, interrompeu a amamentação do filho, Bento, de 1, fruto do relacionamento com Thiaguinho , de 43. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora desabafou sobre como encarou as dificuldades do processo e as emoções dessa nova fase após o desmame.

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"Um ciclo se encerra. E que ciclo lindo! Me despeço de uma das experiências mais intensas, desafiadoras e maravilhosas que já vivi: amamentar meu filho. Foram 14 meses de uma conexão única, de muita entrega, renúncias, aprendizados e, acima de tudo, amor", escreveu na legenda.

A ex-BBB mencionou as renúncias feitas durante o aleitamento materno de Bento. "Abri mão de muitas coisas, reorganizei minha vida, respeitei o meu tempo e o dele. Nem todos os dias foram fáceis, mas valeu a pena demais. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo! Com a mesma dedicação e intensidade! Foi muito mais do que alimentar. Foi conexão, acolhimento e presença. Encerro esse capítulo com o coração transbordando de felicidade e gratidão!"

Em seguida, Carol mostrou uma carta e um buquê de flores enviados por Thiaguinho, em nome dele e do herdeiro. "Obrigada, meu amor, por caminhar comigo e por reconhecer com tanta sensibilidade tudo o que vivemos até aqui. E para todas as mães, um carinho especial: cada história é única, cada caminho tem seus desafios e cada forma de cuidar merece respeito. Que privilégio foi viver tudo isso com você, meu filho!", concluiu.

Thiaguinho exaltou a força da influenciadora no processo de amamentação. "Mamãe, nosso amor! Hoje queremos te agradecer e te parabenizar por essa missão tão linda que você cumpriu com tanto amor! Foram tantas noites em claro, tantas madrugadas, tantas descobertas... Você encarou o novo com coragem, entrega, dedicação e um amor que não cabe em palavras!", afirmou.

"Cada gotinha de leite foi também uma gotinha de amor, cuidado e proteção. Esse ciclo se encerra, mas tudo o que você ofereceu ao nosso Bento vai viver nele pra sempre. Temos um orgulho imenso de você! Que mãe maravilhosa você é! Obrigado por tanto, nosso amor. Você foi gigante! Te amamos infinitamente", completou o bilhete.

Carol Peixinho e Thiaguinho assumiram o relacionamento em 2022 e anunciaram a gravidez de Bento no início do ano passado. Antes disso, a influenciadora integrou o do reality show "Big Brother Brasil", em 2019, enquanto Thiaguinho construiu uma das carreiras mais populares do pagode brasileiro, primeiro como integrante do grupo Exaltasamba e, depois, em carreira solo.