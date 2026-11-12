Thais Pacholek, mulher de Belutti, rebateu comentários sobre aparência - Reprodução/Instagram

Thais Pacholek, mulher de Belutti, rebateu comentários sobre aparência Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2026 10:34

Thais Pacholek respondeu os comentários negativos que recebeu após surgir abatida em vídeo publicado nas redes sociais após o acidente do marido, Belutti , na madrugada de segunda-feira (9) em Alphaville, São Paulo. A atriz explicou que não se preocupou com a estética no momento em que gravou o recado sobre o estado de saúde do sertanejo.

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"Continua tudo bem por aqui. Seguimos no processo de recuperação, mas o que aconteceu com a minha família me fez pensar mais uma vez sobre o que está acontecendo com o ser humano. Meu marido sofreu um acidente, passamos a madrugada inteira acordados, assustados e vivendo tudo o que uma situação dessas envolve", começou o desabafo.

A intenção da filmagem era responder de forma ampla à procura por notícias após a repercussão do caso. "Quando as imagens do acidente começaram a circular, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas preocupadas. Então, gravei um vídeo exausta, sem dormir, depois de chorar. Eu não procurei uma luz boa, não me arrumei, só queria tranquilizar as pessoas e dizer que meu marido estava bem".

Thais falou sobre o cansaço acumulado após passar a madrugada acordada ao lado de Belutti. "E aí eu li comentários como: 'Nossa, que voz horrível, deve ter fumado a vida inteira'. Gente, eu nunca pus um cigarro na boca. 'Nossa, como ela está acabada'. Sim, naturalmente, né? Eu estava virada, gerenciando tudo o que estava acontecendo. [...] Eu estava assim mesmo por causa da exaustão", disse.

Ela também refletiu a falta de empatia dos internautas em momentos delicados. "Em que momento o nosso cérebro se desconecta do que realmente importa nesta vida? Ainda bem que estou com a terapia em dia, sou sagitariana, confiante, tenho Deus e tenho estrutura emocional para lidar com isso", comentou.



"Eu sempre vi esses bombardeamentos, essa sociedade que, diante do sofrimento de uma família, tenta julgar seja a voz, a aparência ou qualquer outra coisa. E agora que aconteceu comigo, fico ainda mais sem entender. Antes de julgar, a gente não faz ideia da madrugada que aquela pessoa passou", acrescentou.

Relembre o caso



Belutti retornava do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos quando o veículo quando o veículo bateu na mureta devido à pista escorregadia. O sertanejo apareceu nas redes sociais horas após o susto para tranquilizar os seguidores e amigos.

"Mas estou bem! Estou aqui em casa, medicado e de repouso. Quero agradecer a todos pelo carinho e preocupação. Amigos, familiares e fãs estão enchendo minha caixa de mensagens com palavras positivas. Daqui a pouco estou zero bala. Agora é cuidar da saúde. Foi só um susto, um livramento de Deus. Vamos seguir em frente!", declarou.