Denílson ironizou fala de Gracyanne sobre cobrança a BeloReprodução/Instagram
Denilson ironiza cobrança de Gracyanne a Belo: 'Esperei 20 anos'
Ex-jogador relembrou a longa disputa judicial com o cantor ao comentar o prazo dado pela musa fitness para resolver pendências financeiras
Mariah Carey atende fãs em porta de hotel
Cantora e compositora distribuiu autógrafos, na tarde desta quinta-feira (12); diva pop veio ao Brasil para a turnê especial de Natal
Mãe de Isabella Nardoni detona documentário de Suzane von Richthofen
'A Netflix deu palco para uma assassina confessa', criticou a deputada federal (Podemos-SP) Ana Carlina Oliveira, nesta quarta-feira (11)
João Victor Gonçalves reage a críticas à atuação em 'Quem Ama Cuida'
Intérprete de Mau Mau ironizou comentário sobre suas expressões faciais, destacou os 15 anos de carreira e dividiu opiniões na internet
Tuca Andrada responde a fala de João Gomes
Ator rebateu comentário de cantor em vídeo publicado nas redes sociais, nesta última quarta-feira (11)
Ex-Chiquititas, Elisa Veeck está grávida do presidente do Banco Central
Apresentadora da CNN Brasil, de 38 anos, espera a primeira filha com Gabriel Galípolo e revelou a novidade nas redes sociais
Adriane Galisteu rebate comparação entre Xuxa e Virginia: 'Errou'
Montagem sobre romances com Pelé, Ayrton Senna e Vini Jr. provocou reação da apresentadora e dividiu opiniões nas redes sociais; entenda
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