Denílson ironizou fala de Gracyanne sobre cobrança a Belo - Reprodução/Instagram

Denílson ironizou fala de Gracyanne sobre cobrança a BeloReprodução/Instagram

Publicado 12/11/2026 11:04

Denilson entrou na discussão sobre o impasse financeiro entre Gracyanne Barbosa , de 44 anos, e Belo, de 52, e aconselhou a musa fitness a ter paciência para receber os valores que cobra do ex-marido. O comentarista esportivo relembrou a disputa judicial que manteve com o pagodeiro por mais de 20 anos.

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O ex-jogador se manifestou nos comentários de uma publicação no Instagram sobre o prazo estipulado pela ex-BBB para que o cantor resolva as pendências. "Vixiiiii, fica tranquila, eu fiquei 20 anos esperando. Lembra, né? Vai de boa que você vai receber", escreveu Denilson, que acrescentou um emoji de risada.

Durante participação no "Blogueirinha Entrevista", exibido pelo Multishow na segunda-feira (9), a influenciadora estabeleceu o dia 21 de novembro como prazo para que a situação seja regularizada. Caso isso não aconteça, disse que poderá recorrer à Justiça.

Apesar do ultimato, Gracyanne afirmou que prefere evitar uma nova disputa judicial por causa da relação construída entre as famílias. "Eu não quero, porque a gente tem as famílias, somos amigos. Ele me pediu 15 dias. Dia 21 é o dia", declarou.

No programa, a musa fitness revelou um combinado não cumprido por Belo após o fim do casamento em 2024. "Quando tive um relacionamento fora, ele sabia. Eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora, soube depois. Nosso combinado era assumir que cada um teve um relacionamento e que já não estávamos juntos. Assumi porque cumpro a palavra e ele se manteve quieto como fez a vida inteira!", contou.

Apesar disso, a musa fitness declarou ter perdoado o ex-marido pela omissão. "Ele me deixou na fogueira, foi muito ruim, mas hoje perdoei. Se não libera o perdão, não segue em frente". A ex-BBB também desmentiu qualquer rivalidade com Viviane Araujo, ex-mulher do artista.

"Eu não fiz parte da história, todo mundo sabe que eu não fui pivô da separação, então não tem como opinar. Mas tenho como respeitar! Eu acho que ela também escutava muitas coisas de maneira errônea, e hoje está muito mais claro e mais explicado. [...] Hoje em dia ela deixou claro: 'Não era a Gra, não era ela que estava com o Belo'. Mas eu acho que hoje não existe mais nenhuma rivalidade. Era triste!", lamentou.

Perda familiar

Logo após a entrevista, Gracyanne recebeu a notícia da morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos. Os dois se reconciliaram cerca de três meses antes da morte. A artista viajou até Brasilândia, no interior de Mato Grosso do Sul, para visitar o familiar no Dia dos Pais, em agosto. Na ocasião, ela compartilhou uma imagem do encontro nas redes sociais.