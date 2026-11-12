Ex-Chiquititas, Elisa Veeck anuncia gravidez do presidente do Banco Central - Reprodução / Instagram

Ex-Chiquititas, Elisa Veeck anuncia gravidez do presidente do Banco CentralReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2026 15:04

A jornalista Elisa Veeck, de 38 anos, anunciou que está grávida da primeira filha com o marido, Gabriel Galípolo , presidente do Banco Central. Conhecida por interpretar Fran na primeira versão brasileira de "Chiquititas", exibida pelo SBT em 1997, a atual apresentadora da CNN Brasil revelou a novidade nesta quarta-feira (11), por meio das redes sociais. Ela está no quarto mês de gestação.

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Nos Stories do Instagram, Elisa publicou a foto de um macacão de bebê estampado com corações e tulipas. Na legenda, fez uma brincadeira sobre a chegada da menina: "Mais uma aluninha de bateria no mundo".



A mensagem faz referência às aulas de bateria que a jornalista frequenta há pouco mais de um ano. Ela costuma compartilhar os bastidores do aprendizado musical com seus quase 550 mil seguidores.



Elisa e Galípolo estão juntos desde 2023 e levam uma vida pessoal discreta. Apesar de ativa nas redes sociais, a apresentadora raramente expõe o relacionamento e prefere publicar conteúdos relacionados ao trabalho, viagens e atividades físicas. Nos Stories do Instagram, Elisa publicou a foto de um macacão de bebê estampado com corações e tulipas. Na legenda, fez uma brincadeira sobre a chegada da menina: "Mais uma aluninha de bateria no mundo".A mensagem faz referência às aulas de bateria que a jornalista frequenta há pouco mais de um ano. Ela costuma compartilhar os bastidores do aprendizado musical com seus quase 550 mil seguidores.Elisa e Galípolo estão juntos desde 2023 e levam uma vida pessoal discreta. Apesar de ativa nas redes sociais, a apresentadora raramente expõe o relacionamento e prefere publicar conteúdos relacionados ao trabalho, viagens e atividades físicas.

De 'Chiquititas' ao jornalismo

Antes de se destacar no telejornalismo, Elisa já trabalhou como atriz. Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, ela começou a fazer testes quando tinha apenas 10 anos de idade, incentivada pelos pais. Sua estreia aconteceu em "Chiquititas", na qual dividiu cenas com Bruno Gagliasso, Bianca Rinaldi e Flávia Monteiro.



A passagem pela novela infantil também envolve a família. Jander, irmão dela, participou da mesma produção e interpretou Zeca. Anos depois, Elisa ainda integrou o elenco da série "Descolados", da MTV, e apareceu no videoclipe "Daqui para a Frente", da banda NX Zero.



A atriz, porém, decidiu mudar de profissão. Formada em Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos (SP), passou a trabalhar no noticiário. Entre 2016 e 2020, atuou na TV Vanguarda, afiliada da Globo, onde apresentou o "Link Vanguarda". Pelo trabalho, recebeu, em 2017, o Troféu Mulher Imprensa como Melhor Âncora de Televisão.



Em 2020, Elisa foi contratada pela CNN Brasil. Na emissora, passou por programas como "CNN Newsroom", "CNN Novo Dia" e "Expresso CNN", até assumir o "Live CNN", no fim de 2022.



O relacionamento com Galípolo começou quando o economista ocupava o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central. Na época, a jornalista comunicou o namoro à própria direção da emissora para evitar conflitos de interesse.