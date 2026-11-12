Ex-Chiquititas, Elisa Veeck anuncia gravidez do presidente do Banco CentralReprodução / Instagram
Nos Stories do Instagram, Elisa publicou a foto de um macacão de bebê estampado com corações e tulipas. Na legenda, fez uma brincadeira sobre a chegada da menina: "Mais uma aluninha de bateria no mundo".
A mensagem faz referência às aulas de bateria que a jornalista frequenta há pouco mais de um ano. Ela costuma compartilhar os bastidores do aprendizado musical com seus quase 550 mil seguidores.
Elisa e Galípolo estão juntos desde 2023 e levam uma vida pessoal discreta. Apesar de ativa nas redes sociais, a apresentadora raramente expõe o relacionamento e prefere publicar conteúdos relacionados ao trabalho, viagens e atividades físicas.
De 'Chiquititas' ao jornalismo
A passagem pela novela infantil também envolve a família. Jander, irmão dela, participou da mesma produção e interpretou Zeca. Anos depois, Elisa ainda integrou o elenco da série "Descolados", da MTV, e apareceu no videoclipe "Daqui para a Frente", da banda NX Zero.
A atriz, porém, decidiu mudar de profissão. Formada em Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos (SP), passou a trabalhar no noticiário. Entre 2016 e 2020, atuou na TV Vanguarda, afiliada da Globo, onde apresentou o "Link Vanguarda". Pelo trabalho, recebeu, em 2017, o Troféu Mulher Imprensa como Melhor Âncora de Televisão.
Em 2020, Elisa foi contratada pela CNN Brasil. Na emissora, passou por programas como "CNN Newsroom", "CNN Novo Dia" e "Expresso CNN", até assumir o "Live CNN", no fim de 2022.
O relacionamento com Galípolo começou quando o economista ocupava o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central. Na época, a jornalista comunicou o namoro à própria direção da emissora para evitar conflitos de interesse.
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