João Victor Gonçalves interpreta 'Mau Mau' em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / Instagram

João Victor Gonçalves interpreta 'Mau Mau' em 'Quem Ama Cuida' Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2026 16:55 | Atualizado 12/11/2026 16:56

João Victor Gonçalves não deixou passar uma crítica à sua atuação como Mau Mau em "Quem Ama Cuida" , novela das 21h da Globo. O ator respondeu a um comentário publicado no X, que questionava as expressões faciais nas cenas do personagem. A troca de mensagens repercutiu entre internautas.

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"Nossa, as caras e bocas que esse ator faz me dão vergonha", escreveu um usuário. João Victor reagiu com ironia e destacou sua trajetória profissional. "É exatamente por isso que eu estou no maior produto, na maior emissora do país! 15 anos vivendo de atuar! Obrigado pela crítica, prometo fazer mais vezes", rebateu.



O autor da publicação voltou a comentar e afirmou que não pretendia desmerecer a carreira do artista. "Anos de carreira, numa das maiores emissoras do país, para uma opinião aleatória de Twitter render essa necessidade toda de reafirmar o próprio sucesso? (risos) Bicho, é uma opinião sobre uma expressão, não uma tentativa de descredibilizar trajetória! Menos, né? Isso nem hate é", argumentou.



Outros perfis defenderam o ator. "Fala mesmo, reizinho. Não deita que hater fantasiada de crítica de atuação", escreveu uma fã. "Nossa, as caras e bocas que esse ator faz me dão vergonha", escreveu um usuário. João Victor reagiu com ironia e destacou sua trajetória profissional. "É exatamente por isso que eu estou no maior produto, na maior emissora do país! 15 anos vivendo de atuar! Obrigado pela crítica, prometo fazer mais vezes", rebateu.O autor da publicação voltou a comentar e afirmou que não pretendia desmerecer a carreira do artista. "Anos de carreira, numa das maiores emissoras do país, para uma opinião aleatória de Twitter render essa necessidade toda de reafirmar o próprio sucesso? (risos) Bicho, é uma opinião sobre uma expressão, não uma tentativa de descredibilizar trajetória! Menos, né? Isso nem hate é", argumentou.Outros perfis defenderam o ator. "Fala mesmo, reizinho. Não deita que hater fantasiada de crítica de atuação", escreveu uma fã.

Atuação na novela

No folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, João Victor interpreta Maurício, conhecido como Mau Mau, um jovem que enfrenta conflitos relacionados à sexualidade e o preconceito do avô Otoniel (Tony Ramos). A mãe, Elisa (Isabela Garcia), e a irmã, Adriana (Leticia Colin), são suas fontes de apoio.



Ao DIA, o ator já havia comentado a escolha de valorizar os silêncios e gestos do personagem. "Acredito que estar em cena vai além do texto; a cena é escrita nas entrelinhas. Esse silêncio é exatamente o sentimento de medo e os questionamentos que existem dentro desses jovens como o Mau Mau", explicou.



Ele relatou o impacto de uma cena em que Otoniel encontra um livro com temática LGBTQIAPN+ na mochila do neto. "Lembro que quando recebi [o roteiro] estávamos gravando uma externa, eu li e me emocionei na hora. Aí foi um trabalho incrível junto do nosso preparador, Tel Lenna, e do Tony, onde identificamos cada um dos pontos da cena para chegar no set com todas as camadas construídas", contou.



Segundo João Victor, a história gera identificação fora da televisão. "Diversas mensagens, pessoas na rua me param para contar o quanto se identificam com o personagem, são jovens que passaram pelo mesmo, pais e avós que foram como Otoniel e hoje enxergaram o problema disso. Isso me mostra que estamos fazendo nosso trabalho com primor, a novela é esse espaço de conexão", afirmou.

