Ator Filipe BragançaCaio Oviedo / Divulgação
"Eu senti muito frio durante toda a gravação. Meu percentual de gordura corporal estava muito baixo e gravamos na água, em São Paulo, no inverno. A cena da chegada do Amyr, onde de fato eu precisei gravar no oceano, eu achei que por algum momento iria cair por hipotermia", revelou.
Em cartaz nos cinemas, o longa acompanha a jornada de quase sete mil quilômetros entre a Namíbia, na África, e o litoral da Bahia. Foram 100 dias em alto-mar, sem companhia, em uma expedição marcada pelos perigos do oceano e pela solidão. Dirigida por Carlos Saldanha, responsável por "A Era do Gelo" e "Rio", a produção também explora o lado pessoal do aventureiro e sua relação com a família. A história é inspirada no livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", escrito pelo próprio Amyr.
Para se aproximar fisicamente do personagem, Filipe perdeu 12 quilos em três meses, dos 80 aos 68 quilos. Também precisou aprender a remar e estudar técnicas de navegação. "Foi um processo que exigiu muita disciplina e dedicação. Em alguns momentos, naturalmente, bateu o cansaço e a dimensão do desafio ficou mais evidente, mas nunca pensei em desistir. Eu estava muito envolvido com a história e isso me dava muita motivação", conta.
A experiência também trouxe descobertas sobre a própria profissão. "Foi uma preparação que me fez descobrir capacidades como ator que eu mesmo não sabia que tinha."
O contato com Amyr, de 71, foi outro momento especial. O navegador acompanhou parte da preparação e chegou a se emocionar ao ver o ator caracterizado como ele na época da travessia. "Quando você interpreta uma pessoa real, principalmente alguém que está vivo e que tem uma história tão importante, existe uma responsabilidade muito grande. Você quer fazer justiça àquela trajetória, mas também precisa encontrar sua própria maneira de construir o personagem", afirma.
Nas conversas com o aventureiro, Filipe descobriu uma dificuldade enfrentada antes da expedição, que ficou de fora do filme. Segundo ele, o brasileiro precisou superar uma série de obstáculos burocráticos para conseguir partir. "O barco dele ficou preso lá fora e eles tiveram que correr com a liberação para ele conseguir iniciar a travessia no período correto antes da estação mudar."
Mesmo com os perrengues das gravações, o artista não descarta se aventurar em alto-mar. "Eu gosto de experimentar coisas novas e tenho curiosidade pelo desconhecido. Acho que eu toparia sim mas não exatamente do jeito que o Amyr fez."
Novos desafios na carreira
Para o futuro, o ator deseja experimentar personagens distantes de sua realidade e até deixar de lado a imagem de mocinho. "Tenho curiosidade de explorar personagens de universos muito diferentes, talvez algo mais distante da minha realidade, um antagonista, alguém com uma construção psicológica muito complexa."
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