Ana Carolina Oliveira detonou documentário de Suzane von Richthofen, da Netflix - Reprodução de vídeo / Instagram / Divulgação / Netflix

Ana Carolina Oliveira detonou documentário de Suzane von Richthofen, da NetflixReprodução de vídeo / Instagram / Divulgação / Netflix

Publicado 12/11/2026 17:18

Leia mais: Netflix divulga trailer de documentário sobre Suzane von Richthofen

"Até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas e vítimas em simples coadjuvantes? [...] Pelo que eu vi, hoje estreou o documentário na Netflix da [Suzane von] Richthofen. E aí, a pergunta que fica é: em qual momento tu, que é a nossa sociedade, começou a dar mais atenção para essas histórias e para quem mata, do que à memória de quem simplesmente foi brutalmente assassinado?", iniciou Ana Carolina.

Em seguida, falou sobre a notoriedade que criminosos recebem, ao citar os pais da ex-namorada de Daniel Cravinhos, assassinados em São Paulo, no ano de 2002. "Todo mundo conhece a tal da Suzane. Mas quantas pessoas hoje lembram do Manfred e da Marísia? Acho que se você for perguntar hoje, eu diria que poucas pessoas não sabem nem o nome deles. Esses são os nomes dos pais dela que tiveram a sua vida interrompida. Sabe por quê? Porque ela assassinou eles".

A deputada fez referência, sem entrar em detalhes, a morte da filha, vítima do próprio pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá. "Eu sei perfeitamente o que é uma tragédia se tornar manchete, tomar repercussão, eu sei o que é uma família que carrega a dor para o resto da vida. A gente vai ser sempre lembrado por uma tragédia. Inclusive, é isso que eu tento fazer todos os dias. Não ser lembrada por uma tragédia", disse.

Ana Carolina explicou que não é contra produções, como o documentário. "Eu quero deixar muito claro aqui, gente. Eu não sou contra contar histórias. Eu sou contra esquecer verdadeiramente de quem importa nessa história, que são as vítimas. Gente, crime não é glamour. Assassino não é ídolo de ninguém. [...] Quantas pessoas estão aí lutando por Justiça? E, simplesmente, a Netflix deu palco para uma assassina confessa".

"Sabe o que mais me dói, para eu encerrar aqui? O quanto eu já sei que este documentário vai ter recorde de visualização. Sabe por quê? Porque as vítimas não importam. E a sociedade hoje está querendo ver sangue. A sociedade quer ver tragédia. Porque se a gente não assiste isso, eles não vão dar sequência. Fica aí o meu questionamento. Será que daqui a pouco não temos outros dois protagonistas de uma história recordista também?", finalizou ela, citando, indiretamente, a possibilidade de uma produção com Nardoni e Jatobá.

Documentário

O documentário - lançado na plataforma de streaming nesta quarta - trouxe entrevistas inéditas de Suzane, condenada pela morte dos pais. Mais de duas décadas do crime e mais de 10 anos depois da última entrevista dela, o documentário investiga quem ela se tornou após cumprir parte da pena. A produção ainda confronta Suzane com o que foi investigado e apurado. Além disso, imagens de arquivo e entrevistas com especialistas e pessoas ligadas ao caso completam a narrativa.

Caso von Richthofen



O casal Von Richthofen foi morto pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos a mando de Suzane por não aceitar o relacionamento dela. Ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de reclusão junto com o ex-namorado. Já Cristian recebeu pena de 38 anos e 6 meses de reclusão. Atualmente, a filha de Manfred e Marísia está no regime aberto e trabalha como artesã. Ela reside no interior de São Paulo com o marido e o filho.

Mais produções



Outras produções brasileiras retrataram a história que marcou o Brasil. Os filmes "O Menino que Matou meus Pais" e "A Menina que Matou os Pais" retratam, respectivamente, as duas versões diferentes de Suzane e Daniel sobre o crime. Nas produções, ela é interpretada por Carla Diaz, enquanto Leonardo Bittencourt dá vida ao irmão de Cristian.

Já a série "Tremembé", do Prime Video, mostra a vida de Suzane atrás das grades. A produção é inspirada em histórias reais envolvendo condenados por crimes de grande repercussão nacional na penitenciária conhecida como "prisão dos famosos". Em julho deste ano, a plataforma de streaming anunciou a segunda temporada. Alexandre e Anna Carolina também são retratados na série.

Caso Nardoni

Isabella morreu em 29 de março de 2008, após cair do sexto andar do prédio onde o pai, Alexandre Nardoni, morava com a mulher, Anna Carolina Jatobá, na Zona Norte de São Paulo. O casal sempre negou a autoria do crime, mas foram condenados pela Justiça. Ele recebeu pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão, enquanto ela foi sentenciada a 26 anos e oito meses. Atualmente, os dois cumprem pena em regime aberto.