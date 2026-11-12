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Mariah Carey atende fãs em porta de hotel
Cantora e compositora distribuiu autógrafos, na tarde desta quinta-feira (12); diva pop veio ao Brasil para a turnê especial de Natal
Diva acessível! Mariah Carey, de 57 anos, atendeu os fãs mais uma vez na porta de um hotel em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (12). A cantora e compositora norte-americana chegou no Brasil no domingo (8) para a turnê "Mariah Carey’s Christmas Time".
Acompanhada por seguranças, a dona dos sucessos "Obsessed", "We Belong Together", "Hero", "Fantasy" e "My All" distribuiu autógrafos em CDs, pôsteres, livros e mais objetos. Mariah também esbanjou simpatia ao interagir com os admiradores.
Em um vídeo divulgado no X, antigo Twitter, a artista chegou a enviar um recadinho para um dos seus fã-clubes e até brincou ao abaixar os óculos, como se estivesse flertando: "Hi [oi], Mariah Connection".
Os admiradores que estavam na porta do hotel retribuíram o carinho com gritos e declarações. "Eu te amo. Obrigada por salvar a minha vida", disse uma fã. Neste domingo e quarta (11), a cantora também interagiu com os admiradores.
Turnê
Como diz a diva pop: "It's time (está na hora)"! A artista se apresenta com a turnê especial de Natal nesta terça-feira (17), no Nubank Parque, em São Paulo. A estrela havia anunciado um show extra para o dia 18, mas foi cancelado. Já no próximo sábado (21), Mariah sobe ao palco na área externa da Farmasi Arena, na Zona Sudoeste do Rio.
The Town, Rock in Rio e mais
A última passagem de Mariah ao Brasil aconteceu em 2025, quando participou do The Town e do Amazônia Live, em Belém, no Pará. Ela também se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio, em 2024. Usando um vestido com a bandeira do Brasil, a artista transformou o festival em um grande karaokê.
Arriscando algumas palavras em português, a cantora demonstrou o amor pelo país logo no início da apresentação. "Boa noite, Rock in Rio! Estou muito feliz em estar aqui. Te amo!", disse ela, que arrancou gritos da plateia.
Em seguida, foi a vez de "Heartbreaker" e "Touch My Body". "Obrigada, Rio! Nos amamos e consideramos vocês. Te amo", se declarou ela. Os agudos poderosos , marca registrada de Mariah, não ficaram de fora da apresentação. Em "Emotions", por exemplo, a galera foi à loucura quando a cantora deu tudo de si nos gritinhos característicos da canção.
Em seguida, foi a vez de "Heartbreaker" e "Touch My Body". "Obrigada, Rio! Nos amamos e consideramos vocês. Te amo", se declarou ela. Os agudos poderosos , marca registrada de Mariah, não ficaram de fora da apresentação. Em "Emotions", por exemplo, a galera foi à loucura quando a cantora deu tudo de si nos gritinhos característicos da canção.
Fãs de todo o tipo se espalharam pelos gramados da Cidade do Rock. Enquanto alguns correram e se espremeram para tentar assistir à diva de pertinho, outros, que ficaram mais para trás, aproveitaram para descansar no chão enquanto curtiam a voz melodiosa de Mariah. Em "Hero" a emoção tomou conta e os fãs colocaram tudo de si para fora, cantando a música com toda força. Ao fim da canção, palmas encheram a Cidade do Rock.
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