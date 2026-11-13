Anitta foi uma das vencedoras do Grammy Latino 2026 - Reprodução/Instagram

Anitta foi uma das vencedoras do Grammy Latino 2026 Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2026 08:20

Aos 33 anos, Anitta conquistou o primeiro Grammy Latino da carreira nesta quinta-feira (12), durante a 27ª edição da premiação em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora levou o troféu de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo disco "Equilibrivm", lançado em abril.

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A vitória encerra um jejum de mais de uma década e ocorre após doze indicações acumuladas pela artista desde 2014. A brasileira, que também concorreu na categoria Álbum do Ano, vencida por Rosalía, superou os trabalhos de Ludom, Luedji Luna, Jenni Mosello e Marina Sena.

No discurso de agradecimento, Anitta destacou um feito inédito na história do Grammy Latino. "Esta é a primeira vez uma categoria brasileira está na segunda parte do prêmio e isso é muito importante para que todos saibamos que a América Latina são todos os países que estão na América Latina, não só os que falam espanhol. Brasil também é parte disso. Eu entendo que o idioma nos separa um pouco, mas o meu sonho é que sejamos unidos como uma coisa só, porque somos muito similares, temos uma cultura muito importante, muito forte", disse.

Ela comentou a importância do projeto em sua trajetória artística. "Esse álbum nasceu de uma vontade de me transformar internamente. Nasceu de uma transformação pessoal, uma jornada espiritual que me mudou para sempre e, bom, depois de mudar, eu já não queria mais trabalhar, porque entendi que a vida não era só dinheiro, fama e sucesso. Mas todos me convenceram a fazer esse álbum e dar ao público".

Os brasileiros acumularam dez prêmios no Grammy Latino 2026. Emicida venceu na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa com "Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores", enquanto a parceria entre Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago levou o troféu de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira. A lista de vencedores inclui Urias, Leci Brandão, Lauana Prado, Eli Soares, Johnny Hooker, o trio João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, além da trilha sonora de "O Agente Secreto".

Confira a lista completa dos vencedores:

Álbum do Ano

"EQUILIBRIVM" — Anitta

"Free Spirits" — Ca7riel & Paco Amoroso

"Taracá" — Jorge Drexler

"Vendrán Suaves Lluvias" — Silvana Estrada

"Tropicoqueta" — Karol G

"Femme Fatale" — Mon Laferte

"Muda" — Carín León

"La Vida Era Más Corta" — Milo J

"¿Dónde Es El After?" — Rawayana

"LUX (complete works)" — Rosalía

Melhor Artista Revelação

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofia Monroy

Kendall Penã

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

Canção do Ano

"Coleccionando Heridas" — Karol G e Marco Antonio Solís

"Como se ama?" — Jorge Drexler

"Dime" — Silvana Estrada

"Femme Fatale" — Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting

"Humano" — Juanes e Vivir Quintana

"La Perla" — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

"Mi Gran Amor" — Santana, com participação de Becky G

"Nilo" — Zanna

"Solifican12" — Milo J

Gravação do Ano

"HA HA" — Ca7riel & Paco Amoroso

"¿Cómo se ama?" — Jorge Drexler

"Dime" — Silvana Estrada

"O Amor Nos Encontrou" — Loulu Gilberto

"Coleccionando Heridas" — Karol G e Marco Antonio Solís

"Femme Fatale" — Mon Laferte

"Desde Que Te Tengo" — Carín León

"Niño" — Milo J

"La Perla" — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

"Alma" — Elena Rose

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"EQUILIBIVM" – Anitta

"Ludom" – Ludom

"Antes Que A Terra Acabe" – Luedji Luna

"BRava" – Jenni Mosello

"MARINADA vol.01" – Marina Sena

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Águas de um Mar Azul" — Urias

"Memória" — Rosalía e Carminho

"No Vento de Nós" — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

"Sua Onda" — Marisa Monte

"Viver e Morrer de Amor na América Latina" — Johnny Hooker

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Melhor Interpretação de Reggaeton

"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

"Choque" – Bad Gyal feat. Chencho Corleone

"Verano Rosa" – Karol G feat. Feid

"Una Aventura" – Ozuna

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" – Black Pantera

"Let It Burn / Deixa Arder" – Chico Chico

"Rádio Love Nacional" – Detonautas

"foto em grupo" – FOTO EM GRUPO

"CARRANCA" – Urias

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

"Novo Testamento" – AJULLIACOSTA

"FREQUÊNCIA LUNAR" – BUDAH

"CARO Vapor II" – qual a forma de pagamento? – Don L

"Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" – Emicida

"Terra Vermelha: Do interior pro interior" – Matuto S.A.

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"50 Anos De Carreira" – Leci Brandão

"Jessé - As canções de Zeca Pagodinho" – Teresa Cristina

"Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" – Xande De Pilares

"Sentimento" – Ferrugem

"Quinhão" – Mosquito

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

"Criolo, Amaro e Dino" – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

"Vende-se Lembrança" – Pedro Emílio

"Améfrica" – Bia Ferreira

"Afim" – Zé Ibarra

"Eita" – Lenine

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Fire Arena" – Ana Castela

"Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" – Simone Mendes

"Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado

"Registro Histórico (Ao Vivo)" – Luan Santana

"Traia Acústico (Ao Vivo)" – Traia Véia

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" – Carminho

"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

"Até Cansar o Cansaço" – Juliana Linhares

"Molho Lambão" – Psirico

"Amor Perene" – Zaynara

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa

"Primeiro (Ao Vivo)" — Ziza Fernandes

"Avenida Do Arrependimento" — Thalles Roberto

"Betel (Ao Vivo)" — Eli Soares

"O Que Atravessa O Peito" — Verboemcarne

"Shuv" — Victin

Melhor Álbum Cantor-Compositor

"Improviso" — Djavan

"Taracá" — Jorge Drexler

"Vendrán Suaves Lluvias" — Silvana Estrada

"Musas em Mi" — Arath Herce

"Femme Fatale" — Mon Laferte

Melhor Álbum de Música Clássica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic

Odyssey — Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto; Josep Vicent, London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa, Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — Dima Slobodeniouk, Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, London Philharmonic Orchestra

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

"Free Spirits (The Film)" — CA7RIEL & Paco Amoroso

"Hasta Que Me Quede Sin Voz" — Leiva

"Guerras Invisíveis" — L7nnon

"Back To The Childhood" — Maleh

"Flamenco" — Vários Artistas

Melhor Música para Mídias Visuais

"Amor Animal" — Murci Bouscayrol

"La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)" — Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla e Juan Pablo Villanueva

"Las Muertas" — Fernando Velázquez

"Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)" — Sergei Grosny

"O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)" — Mateus Alves e Tomaz Alves Souza