Anitta foi uma das vencedoras do Grammy Latino 2026 Reprodução/Instagram
Confira a lista completa dos vencedores:
"EQUILIBRIVM" — Anitta
"Free Spirits" — Ca7riel & Paco Amoroso
"Taracá" — Jorge Drexler
"Vendrán Suaves Lluvias" — Silvana Estrada
"Tropicoqueta" — Karol G
"Femme Fatale" — Mon Laferte
"Muda" — Carín León
"La Vida Era Más Corta" — Milo J
"¿Dónde Es El After?" — Rawayana
"LUX (complete works)" — Rosalía
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
Maye
Sofia Monroy
Kendall Penã
Dora Sanches
Aria Vega
Zeca Veloso
"Coleccionando Heridas" — Karol G e Marco Antonio Solís
"Como se ama?" — Jorge Drexler
"Dime" — Silvana Estrada
"Femme Fatale" — Mon Laferte
"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting
"Humano" — Juanes e Vivir Quintana
"La Perla" — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
"Mi Gran Amor" — Santana, com participação de Becky G
"Nilo" — Zanna
"Solifican12" — Milo J
"HA HA" — Ca7riel & Paco Amoroso
"¿Cómo se ama?" — Jorge Drexler
"Dime" — Silvana Estrada
"O Amor Nos Encontrou" — Loulu Gilberto
"Coleccionando Heridas" — Karol G e Marco Antonio Solís
"Femme Fatale" — Mon Laferte
"Desde Que Te Tengo" — Carín León
"Niño" — Milo J
"La Perla" — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
"Alma" — Elena Rose
"EQUILIBIVM" – Anitta
"Ludom" – Ludom
"Antes Que A Terra Acabe" – Luedji Luna
"BRava" – Jenni Mosello
"MARINADA vol.01" – Marina Sena
"Águas de um Mar Azul" — Urias
"Memória" — Rosalía e Carminho
"No Vento de Nós" — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago
"Sua Onda" — Marisa Monte
"Viver e Morrer de Amor na América Latina" — Johnny Hooker
Edgar Barrera
Iván Gámez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Sara Schell
"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
"Choque" – Bad Gyal feat. Chencho Corleone
"Verano Rosa" – Karol G feat. Feid
"Una Aventura" – Ozuna
"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza
"Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" – Black Pantera
"Let It Burn / Deixa Arder" – Chico Chico
"Rádio Love Nacional" – Detonautas
"foto em grupo" – FOTO EM GRUPO
"CARRANCA" – Urias
"Novo Testamento" – AJULLIACOSTA
"FREQUÊNCIA LUNAR" – BUDAH
"CARO Vapor II" – qual a forma de pagamento? – Don L
"Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" – Emicida
"Terra Vermelha: Do interior pro interior" – Matuto S.A.
"50 Anos De Carreira" – Leci Brandão
"Jessé - As canções de Zeca Pagodinho" – Teresa Cristina
"Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" – Xande De Pilares
"Sentimento" – Ferrugem
"Quinhão" – Mosquito
"Criolo, Amaro e Dino" – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
"Vende-se Lembrança" – Pedro Emílio
"Améfrica" – Bia Ferreira
"Afim" – Zé Ibarra
"Eita" – Lenine
"Fire Arena" – Ana Castela
"Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" – Simone Mendes
"Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado
"Registro Histórico (Ao Vivo)" – Luan Santana
"Traia Acústico (Ao Vivo)" – Traia Véia
"Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" – Carminho
"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
"Até Cansar o Cansaço" – Juliana Linhares
"Molho Lambão" – Psirico
"Amor Perene" – Zaynara
"Primeiro (Ao Vivo)" — Ziza Fernandes
"Avenida Do Arrependimento" — Thalles Roberto
"Betel (Ao Vivo)" — Eli Soares
"O Que Atravessa O Peito" — Verboemcarne
"Shuv" — Victin
"Improviso" — Djavan
"Taracá" — Jorge Drexler
"Vendrán Suaves Lluvias" — Silvana Estrada
"Musas em Mi" — Arath Herce
"Femme Fatale" — Mon Laferte
Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic
Odyssey — Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto; Josep Vicent, London Symphony Orchestra
Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa, Orquestra Jovem Tom Jobim
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — Dima Slobodeniouk, Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, London Philharmonic Orchestra
"Free Spirits (The Film)" — CA7RIEL & Paco Amoroso
"Hasta Que Me Quede Sin Voz" — Leiva
"Guerras Invisíveis" — L7nnon
"Back To The Childhood" — Maleh
"Flamenco" — Vários Artistas
"Amor Animal" — Murci Bouscayrol
"La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)" — Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla e Juan Pablo Villanueva
"Las Muertas" — Fernando Velázquez
"Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)" — Sergei Grosny
"O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)" — Mateus Alves e Tomaz Alves Souza
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