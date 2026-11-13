Sérgio Mallandro rebateu versão de Rafael Ilha sobre pegadinha Reprodução/Instagram
Sergio Mallandro rebate Rafael Ilha sobre pegadinha: 'Tudo combinado'
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Atriz, de 84 anos, está internada desde segunda-feira (9) no Rio e falou sobre os dias no hospital e o desejo de voltar para casa
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