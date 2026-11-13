Sérgio Mallandro rebateu versão de Rafael Ilha sobre pegadinha Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Sergio Mallandro contou detalhes da pegadinha feita com Rafael Ilha no programa "Festa do Mallandro", da Gazeta, em 2000. Em episódio da série documental "A Clínica", da TV Globo, o cantor desabafou sobre a recaída no vício das drogas após o episódio. O humorista admitiu que a brincadeira foi de mau gosto, mas relatou que a cena envolvendo cocaína falsa era combinada com o ex-Polegar.
Leia mais: Rafael Ilha recorda briga com Sérgio Mallandro por brincadeira com 'cocaína'
fotogaleria
Rafael Ilha recordou pegadinha de Sergio Mallandro que causou recaída nas drogas - Reprodução/TV Globo
Pegadinha de Sérgio Mallandro provocou recaída de Rafael Ilha - Reprodução/TV Globo
Sérgio Mallandro rebateu versão de Rafael Ilha sobre pegadinha - Reprodução/Instagram
"Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado. Nunca quis revelar que as pegadinhas eram combinadas, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar! Infelizmente, nos anos 1990 e 2000, muitos conteúdos eram de mau gosto. A guerra por audiência era fortíssima!", escreveu nas redes sociais. 
Em depoimento na produção, Rafael explicou que estava sóbrio há cerca de três meses quando um homem entrou no camarim dele e fingiu que iria consumir a substância. "Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá e pergunta se pode usar drogas ali, eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele", disse.
Ao descobrir que era uma pegadinha, o cantor voltou a agredir o rapaz. O abalo emocional do episódio provocou uma recaída no ex-Polegar. "Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou é pegadinha, eu dei mais três e eu machuquei bastante o cara. Eu saio desse programa, no outro dia eu recaio".
Mãe de Rafael Ilha, Sylvia Vieira também recordou a situação e admitiu que guarda ressentimento pela forma que a dependência química do filho virou motivo de piada na televisão. "Ele ficou 3 meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sergio Mallandro que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana Rafael recaiu de novo, ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje", lembrou.
Em dezembro de 2021, durante entrevista a Danilo Gentili no programa "The Noite", do SBT, Rafael Ilha revisitou o episódio e revelou que Sergio Mallandro já havia se retratado, mas definiu a pegadinha como uma atitude de mau gosto. Na ocasião, o cantor destacou que sua internação mais recente ocorreu ainda no ano 2000 e que, desde então, permanece sóbrio.