Sérgio Mallandro rebateu versão de Rafael Ilha sobre pegadinha - Reprodução/Instagram

Sérgio Mallandro rebateu versão de Rafael Ilha sobre pegadinha Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2026 09:28

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"Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado. Nunca quis revelar que as pegadinhas eram combinadas, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar! Infelizmente, nos anos 1990 e 2000, muitos conteúdos eram de mau gosto. A guerra por audiência era fortíssima!", escreveu nas redes sociais.

Em depoimento na produção, Rafael explicou que estava sóbrio há cerca de três meses quando um homem entrou no camarim dele e fingiu que iria consumir a substância. "Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá e pergunta se pode usar drogas ali, eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele", disse.

Ao descobrir que era uma pegadinha, o cantor voltou a agredir o rapaz. O abalo emocional do episódio provocou uma recaída no ex-Polegar. "Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou é pegadinha, eu dei mais três e eu machuquei bastante o cara. Eu saio desse programa, no outro dia eu recaio".

Mãe de Rafael Ilha, Sylvia Vieira também recordou a situação e admitiu que guarda ressentimento pela forma que a dependência química do filho virou motivo de piada na televisão. "Ele ficou 3 meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sergio Mallandro que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana Rafael recaiu de novo, ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje", lembrou.

Em dezembro de 2021, durante entrevista a Danilo Gentili no programa "The Noite", do SBT, Rafael Ilha revisitou o episódio e revelou que Sergio Mallandro já havia se retratado, mas definiu a pegadinha como uma atitude de mau gosto. Na ocasião, o cantor destacou que sua internação mais recente ocorreu ainda no ano 2000 e que, desde então, permanece sóbrio.