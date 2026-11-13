Thais Carla recordou mensagens gordofóbicas nas redes sociais - Reprodução/YouTube

Thais Carla recordou mensagens gordofóbicas nas redes sociais Reprodução/YouTube

Publicado 13/11/2026 11:45

Thais Carla falou sobre os ataques gordofóbicos sofridos nas redes sociais durante entrevista ao videocast "PodeMais", apresentado por Mara Ferraz. Após eliminar mais de 120 kg devido a uma cirurgia bariátrica realizada em 2025, a influenciadora refletiu sobre o preconceito enfrentado ao longo da trajetória e o início das mensagens de ódio na internet.

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"Eu fiz uma música que é mais educativa. Se você quer ter o cabelo loiro, ninguém tem que opinar, é seu cabelo. Se eu sou gay, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você faz o que você quiser, ninguém tem que opinar", afirmou.

Ela também contou que sofreu uma ameaça de morte enquanto realizava uma transmissão ao vivo. "Teve uma live em que o cara falou que eu era uma desgraça pra vida das pessoas, porque eu falava essas coisas, que eu tinha que morrer queimada".

Em outro trecho da conversa, a influenciadora revelou que recebe cantadas em mensagens privadas dos mesmos homens que a atacam nos comentários públicos. "A maioria dos caras que falam de mim no off quer me pegar. A maioria, não tenho dúvida. No off, meu amor, tá doido pra me agarrar", disse.

"Esse corpo é repulsa para a sociedade, então eu não posso desejá-lo. Mas no off eu quero ele. Então, para eu chamar atenção, talvez eu vou atacá-la", completou.

Separação

Em julho, Thais Carla anunciou o término do casamento com Israel Reis após mais de uma década juntos. A influenciadora e o empresário são pais de Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 6. "Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta", informou em nota.



Ela pediu a compreensão dos seguidores por conta do momento delicado. "Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre".

Dias depois, a influenciadora desmentiu que a separação foi motivada por fetichismo e contou a visão sobre o futuro resultou no término. "Eu não queria ele infeliz porque ele quer ficar no interior, e eu não quero ficar infeliz porque quero ficar aqui em São Paulo e construir novos horizontes. Parem de teorizar as coisas. Tá tudo bem. [...] Não tinha nada de errado entre a gente, de briga, de fetichismo, que vocês estão falando", garantiu.