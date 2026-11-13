Angélica desce até o chão em desafio de Ludmilla - Reprodução / GNT

Angélica desce até o chão em desafio de Ludmilla Reprodução / GNT

Publicado 13/11/2026 11:31 | Atualizado 13/11/2026 11:32

A brincadeira aconteceu na volta do intervalo comercial, ao som de "Bi Festinha", novo single da cantora. O desafio consiste em descer até o chão e rebolar sem deixar uma latinha cair da cabeça. Apesar de parecer simples, a tarefa exige equilíbrio, coordenação e muito jogo de cintura.Ludmilla foi a responsável por lançar a dinâmica, mas nem mesmo a artista conseguiu completar a coreografia sem derrubar o objeto. Angélica, por outro lado, mostrou habilidade e cumpriu a missão com sucesso, para a surpresa de quem acompanhava a atração.Além da apresentadora, Bianca Andrade, Lore Improta, Aline Wirley e Patrícia Ramos também participaram da brincadeira. As convidadas entraram no clima da música e se divertiram com a proposta da funkeira, que aproveitou a passagem pelo programa para divulgar o novo trabalho.

Ludmilla e Angélica fazendo a trend de “Bi Festinha”. https://t.co/K8b1IEpNAK — Portal Ludmilla (@portalludmillaa) November 13, 2026

O desempenho de Angélica não passou despercebido nas redes sociais. A atriz Grazi Massafera foi uma das famosas que reagiram ao vídeo da performance. "Deu show", elogiou.Outros internautas também se surpreenderam com a habilidade da mulher de Luciano Huck. "Angel deu o nomeeeee", escreveu uma seguidora. "Angélica mostrando seu lado sagitariano de ser!", brincou outra.A desenvoltura da apresentadora ainda surpreendeu quem não esperava vê-la tão à vontade no desafio. "Com todo o respeito, mas nunca pensei que a Angélica fosse uma mulher com tanta malemolência assim", destacou mais um usuário.A cena ganhou destaque entre os registros da atração nas redes sociais, principalmente pela disputa de equilíbrio entre as participantes. Sem receio de entrar na brincadeira, Angélica mostrou uma faceta descontraída e provou que também sabe acompanhar o ritmo do funk.A música escolhida para o desafio, "Bi Festinha", marca o início de uma nova fase musical de Ludmilla. A faixa é o primeiro single de "Fervo da Lud", EP que a artista prepara com foco no Carnaval. O projeto leva o mesmo nome do bloco comandado pela cantora durante a folia no Rio de Janeiro e em Salvador.