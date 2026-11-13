João Gomes e Ary MirelleReprodução/Instagram
O artista ganhou o primeiro Grammy Latino com o projeto “Dominguinho”, lançado em abril de 2025, e idealizado junto de Jota.pê e Mestrinho, no qual trouxeram diferentes ritmos da cultura brasileira, como o forró e o MPB. Eles venceram na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, na edição realizada ano passado.
Agora, o trio de músicos conquistou novamente a categoria, com o álbum “Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)”. Com doze músicas, os artistas reproduziram o cenário nordestino em gravação feita durante apresentação no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O disco reuniu sons de forró, baião, MPB e xote.
Jota.pê, de 33 anos, também festejou o prêmio. Com a vitória, ele alcançou o quinto troféu na premiação e se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar essa conquista. “Hoje é dia de Grammy Latino! Muito bonito e maluco estar concorrendo pelo terceiro ano seguido, segunda vez com ‘Dominguinho’, mais doido ainda já ter ganho 4 vezes. Tem umas coisas que se eu contasse para mim mesmo a uns anos atrás, eu ia achar que era mentira”, escreveu em perfil no X, antigo Twitter).
O artista venceu todas as categorias concorridas. Em 2024, ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa, com o álbum “Se o Meu Peito Fosse o Mundo”, e na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, com a faixa “Ouro Marrom”.
Vencedores das principais categorias do Grammy Latino 2026
Canção do Ano
"Coleccionando Heridas" - Karol G e Marco Antonio Solís
"Dime" - Silvana Estrada
"Femme Fatale" - Mon Laferte
"Hasta Jesús Tuvo un Mal Día" - Ca7riel & Paco Amoroso com Sting
"Humano" - Juanes e Vivier Quintana
"La Perla" - Rosalía, Yahritza y su Esencia - Vencedor
"Mi Gran Amor" - Santana e Becky G
"Nilo" - Zanna
"Solifican 12" - Milo J
Gravação do Ano
Catriel e Paco Amoroso - “Ha Ha”
Jorge Drexler - “¿Cómo Se Ama?”
Silvana Estrada - “Dime”
Loulu Gilberto - “O Amor nos Encontrou”
Karol G e Marco Antonio Solís - “Coleccionando Heridas”
Mon Laferte - “Femme Fatale”
Carín León - “Desde Que te Tengo”
Milo J - “Niño” - Vencedor
Rosalía, Yahritza y su Esencia - “La Perla”
Elena Rose - “Alma”
Álbum do Ano
Anitta - “EQUILIBRIVM”
Ca7riel & Paco Amoroso - “Free Spirits”
Jorge Drexler - “Tacará”
Silvana Estrada - “Vendrán Suaves Lluvias”
Karol G - “Tropicoqueta”
Mon Laferte - “Femme Fatale”
Carín León - “Muda”
Milo J - “La Vida Era Más Corta”
Rawayana - “¿Dónde es el After?”
Rosalía - “LUX” - Vencedor
Melhor Artista Revelação
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
Maye
Sofia Monroy
Kendall Penã
Dora Sanches
Aria Vega - Vencedor
Zeca Veloso
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
"Equilibrivm" - Anitta - Vencedor
"Ludom" - Ludom
"Antes Que A Terra Acabe" - Luedji Luna
"BRava" - Jenni Mosello
"MARINADA vol.01" - Marina Sena
Melhor Álbum de Música Urbana
"Más Cara" - Bad Gyal
"Omerta" - J Balvin y Ryan Castro
"Borondo" (5020 Rcrds Sessions) - Béele
"Tropicoqueta" - Karol G - Vencedor
"Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
"De Amor, Sueños y Cantares" - Jorge Luis Chacín
"Indole" - Alex Cuba
"Antes que El Tiempo Se Vaya" - Fonseca - Vencedor
"Candela" - Greeicy
"Color Fania" - Niña Pastori
Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea
"De Parte Mía" - Kakalo
"Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma y Tito Double P
"Contra Todo" - Rivs
"Dosis" - Xavi - Vencedor
"Metamorfosis" - Yahritza y su Esencia
Melhor Álbum de Pop/Rock
"Mi Año Gótico" - Emmanuel Horvilleur
"Junesteban" - Juanes - Vencedor
"Tierra de Nadie" - La Vida Bohème
"Olas de Luz" - Draco Rosa
"Terminos y Condiciones" - Usted Señalemelo
Melhor Interpretação Reggaeton
"Contrabando" - Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
"Choque" - Bad Gyal, Chencho Corleone
"Verano Rosa" - Karol G, Feid - Vencedor
"Una Aventura" - Ozuna
"Uñas Afiladas" - Sofía Reyes, Luísa Sonza
Melhor Canção em Língua Portuguesa
"Águas de um Mar Azul" - Urias
"Memórias" - Rosalía e Carminho
"No Vento de Nós" - Criolo, Amaro de Freitas e Dino D'Santiago
"Sua Onda" - Marisa Monte
"Viver e Morrer de Amor na América Latina" - Johnny Hooker e Ney Matogrosso - Vencedor
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
"Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera
"Let It Burn / Deixa Arder" - Chico Chico
"Rádio Love Nacional" - Detonautas
"foto em grupo" - FOTO EM GRUPO
"CARRANCA" - Urias - Vencedor
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
"Novo Testamento" - AJULLIACOSTA
"FREQUÊNCIA LUNAR" - BUDAH
"CARO Vapor II - qual a forma de pagamento?" - Don L
"Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida - Vencedor
"Terra Vermelha: do interior pro interior" - Matuto S.A.
"Criolo, Amaro e Dino" - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago - Vencedor
"Vende-se Lembrança" - Pedro Emílio
"Améfrica" - Bia Ferreira
"Afim" - Zé Ibarra
"Eita" - Lenine
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
"Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" - Carminho
"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê - Vencedor
"Até Cansar o Cansaço" - Juliana Linhares
"Molho Lambão" - Psirico
"Amor Perene" - Zaynara
Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa
"Primeiro (Ao Vivo)" - Ziza Fernandes
"Avenida do Arrependimento" - Thalles Roberto
"Betel (Ao Vivo)" - Eli Soares - Vencedor
"O Que Atravessa O Peito" - Verboemcarne
"Shuv" – Victin
Melhor Álbum de Samba/Pagode
"50 Anos De Carreira" - Leci Brandão - Vencedor
"Jessé - As canções de Zeca Pagodinho" - Teresa Cristina
"Nos Braços do Povo, Vol. 2 (Ao Vivo)" - Xande De Pilares
"Sentimento" - Ferrugem
"Quinhão" - Mosquito
Melhor Canção de Rock
'Destruirse' - Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez e Emerson Swinford
'Ego' - Anton Curtis Delost, Niko Rubio e Mónica Velez Domínguez - Vencedor
'Las Fuerzas Armadas Del Amor' - Fito Paez
'Montserrat' - Draco Rosa
'Rojo Profundo' - Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés e Fermín Ugarte
Melhor Álbum de Música Sertaneja
"Fire Arena" - Ana Castela
"Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" - Simone Mendes
"Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" - Lauana Prado - Vencedor
"Registro Histórico (Ao Vivo)" - Luan Santana
"Traia Acústico (Ao Vivo)" - Traia Véia
Melhor Álbum para Mídias Visuais
"Amor Animal" - Murci Bouscayrol
"La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)" - Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla, Juan Pablo Villanueva
"Las Muertas" - Fernando Velázquez
"Menem (Banda Sonora De La Serie Original de Prime Video)" - Sergei Grosny
"O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)" - Mateus Alves, Tomaz Alves Souza - Vencedor
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