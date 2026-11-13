Avril Lavigne revela nascimento da primeira filha - Reprodução / Instagram

Avril Lavigne revela nascimento da primeira filhaReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2026 13:47

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"Our Mini Fucking Princess has arrived" ("Nossa mini princesa do c****** chegou", em tradução livre), escreveu a artista na legenda, acompanhada de emojis de laço, coroa, mamadeira e coração rosa.A frase faz referência à música "Girlfriend", lançada em 2007, na qual Avril usa a expressão "Mother Fucking Princess", que se tornou uma de suas marcas registradas. Conhecida pelo estilo rebelde e pela estética pop-punk, a cantora também incluiu detalhes que remetem à própria trajetória no anúncio.Em uma das imagens, a artista aparece com a filha no colo. A bebê usa uma roupa com estampa de oncinha e um laço na cabeça. Outro registro mostra a mãozinha da criança ao redor do dedo da mãe, que está com as unhas pintadas de preto. Já a terceira fotografia reúne três pares de tênis xadrez, de tamanhos diferentes, sobre um skate, referência ao visual que marcou a carreira da canadense.Apesar da novidade, Avril não revelou o nome da menina, a data exata do nascimento ou a identidade do pai. A artista também não havia anunciado publicamente um relacionamento recente.A chegada da bebê pegou os admiradores de surpresa e provocou uma série de comentários nas redes sociais. Muitos demonstraram espanto com a notícia, já que a cantora não havia dado pistas sobre a gestação."Como assim a Avril Lavigne virou mãe?", questionou uma internauta no X, antigo Twitter. "Avril Lavigne, que desapareceu e apareceu mãe", brincou outra. "Como assim a Avril Lavigne teve um bebê, gente? Que gracinha", comentou mais uma.A fama de "eterna adolescente" também virou motivo de brincadeira entre os seguidores. "Como assim a Avril Lavigne teve uma filha? Gravidez na adolescência, meu Deus", escreveu uma fã.O estilo da cantora, marcado por tênis, gravatas e skates desde o início dos anos 2000, também foi lembrado por admiradores internacionais. "Nossa menininha skatista chegou! Parabéns, Avril, pela primeira filha", celebrou uma seguidora, em inglês.Avril alcançou fama mundial em 2002, aos 17 anos, com o álbum de estreia "Let Go", que trouxe hits como "Complicated" e "Sk8er Boi". Desde então, consolidou-se como um dos principais nomes do pop-punk e conquistou uma legião de fãs de diferentes gerações.Na vida pessoal, a cantora já foi casada com Deryck Whibley, vocalista da banda Sum 41, e Chad Kroeger, do Nickelback. Ela também teve um relacionamento com o rapper Tyga, em 2023. Até o momento, não há confirmação pública sobre quem é o pai de sua primeira filha.