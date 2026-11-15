Além de atriz, Ágatha é cantora e lançou ’Antes dos 20’, seu segundo álbum - Reprodução / Instagram

Além de atriz, Ágatha é cantora e lançou ’Antes dos 20’, seu segundo álbum Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2026 05:00

Em meio às caixas de mudança do apartamento que dividia com Gustavo, Júlia tem certeza de que quer partir - o difícil é explicar o motivo. O término desse casal de amigos é o ponto de partida de "Antes que Termine". Na comédia romântica, Ágatha Félix, de 19 anos, estreia como protagonista nos palcos ao lado de Vitor Figueiredo. As apresentações do espetáculo entram na reta final no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul.

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Durante os ensaios, a atriz passou a entender o que faltava para a personagem naquela relação. Os dois começaram a namorar na adolescência e, aos vinte e poucos anos, o rapaz ainda espera convencê-la a voltar. Para ela, até a possibilidade de fazer uma viagem tem outro sentido.

"São só dois jovens que tomaram uma decisão muito cedo e que têm um mar de possibilidades, né? No fundo ela só quer viver, quer viajar, conhecer o mundo, porque o mundo que ela conhece sempre teve ele ali. Quando você está há 40 anos com aquela pessoa, e têm filhos e casa, é muita burocracia, é muito difícil também você imaginar uma vida sem aquela pessoa. Mas eu acho que quando você tem 20 e poucos anos é: 'Caraca, e agora?', mas num sentido bom de: 'E agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho um mar de possibilidades e experiências para viver", explica.



Quando Gustavo conta que já tem um primeiro encontro, a segurança de Júlia vacila. Os fios vermelhos espalhados pelo palco, aos quais os personagens voltam ao longo da peça, ajudam Ágatha a mostrar como a notícia mexe com a personagem. Depois de uma sessão, um amigo contou à atriz que, cada vez que ela tocava o fio, ele conseguia perceber as dúvidas que Júlia guardava para si sobre o término daquela relação.

“Ao mesmo tempo que ela está certa que ela não quer mais aquela relação, incomoda ela não ter um motivo. Acho que tudo o que não é dito está no fio”, diz. O entendimento do amigo diante da subjetividade daquela ação é uma das coisas que alegram a artista na profissão.

"Então isso do fio sempre foi a ideia, mas nos ensaios, com pessoas que sabem a proposta do fio, é uma coisa. Mas com o público, eles pegarem isso do fio e eles entenderem o que é, é muito diferente. É realmente: 'Eles conseguiram entender o que a gente queria'. Então acho que são várias coisas subjetivas. Vai ter muita gente que vai entender e muita gente que não vai entender, mas é muito legal quando entendem ou quando entendem até mais do que era, e até você vê com outros olhos", relata.



Para dar ao casal a intimidade de quem cresceu junto, os atores tinham de onde tirar. Ágatha conheceu Vitor por volta dos 9 anos, quando os dois já trabalhavam como atores mirins. Nos ensaios com a diretora, imaginaram se Júlia e Gustavo andavam na mesma turma e com que frequência brigavam. Ao mesmo tempo, o imaginário pessoal de cada um dos protagonistas para a construção de Gustavo e Júlia foi importante.

"Então teve muita coisa que eu criei também que o Vitor não tem nem ideia, mas que eu criei para me apoiar. Coisas que não vão ser ditas na peça, mas que me ajudam a criar essa relação dos dois", descreve sobre a própria experiência. Já para as cenas em que um implica com o outro, bastava à atriz lembrar das vezes em que Vitor tinha feito graça às suas custas. "Eu não tive que me convencer a acreditar que eu conhecia ele há muito tempo, eu realmente conheço ele há muito tempo".



Apesar da experiência diante das câmeras, Vitor fazia ali sua estreia no teatro. Já Ágatha nunca tinha passado uma peça inteira em cena. "Se eu esqueço o texto, ferrou, porque é só a gente!”, brinca. Para lidar com o nervosismo, ela ainda recorre a um conselho de Nathalia Timberg, com quem contracenou aos 9 anos em "O Que Terá Acontecido com a Baby Jane?".

Antes da estreia, a veterana lembrou à jovem que ninguém na plateia conhecia o roteiro. Hoje, quando bate o medo de esquecer uma fala, Ágatha repete para si mesma: “Eu sei a história e é uma história que só eu sei, eles não sabem. Eu vou contar para eles do meu jeito. E eu acho que eu fizer esse processo, passar por tudo isso e ter um resultado super legal no palco, vai me dar muita autoconfiança para os próximos. Então acho que traz essa autoconfiança também."



As ‘vovós queridas’

A vontade de atuar surgiu ao ver a irmã, uma década mais velha, fazer teatro na escola para vencer a timidez. Ágatha tinha cerca de 6 anos quando a assistiu em cena e começou a insistir para que a mãe a matriculasse também. O pedido durou cerca de dois anos, até a mãe procurar uma agência. Quando passou no teste para “Baby Jane”, a menina ainda não tinha feito aula de teatro. Os pais logo reconheceram Nathalia e Eva Wilma no elenco. “Na época, para mim, eram as vovós queridas”, lembra.



Numa das sessões, a movimentação da imprensa deixou a menina intrigada. Fernanda Montenegro estava na plateia e a atriz queria entender por que tanta gente tinha aparecido para fotografá-la. “Em casa eu te explico, só vai tirar foto”, respondeu a mãe. Ágatha agradeceu o elogio de Fernanda à peça e ficou batendo papo. Hoje, aluna de Artes Cênicas, ouve os professores falarem das atrizes que conheceu, e também das que contracenou, naquela época.

"Cada dia mais, acho que vai caindo a ficha. E eu lembro que todo mundo da produção nesse dia estava: 'Meu Deus, Dona Fernanda está aí!' Hoje em dia eu teria surtado. Então eu acho que tinha muita inocência ali também." Já mais velha e cursando teatro na CAL - Escola de Teatro de Laranjeiras - entende melhor a grandeza da sua experiência. "Todo dia na minha aula de teledramaturgia ou de teatro eu escuto falar sobre a Nathalia, sobre a Eva, sobre a Fernanda, e como elas foram muito importantes para o cenário da atuação, e eu falo: 'Caraca, eu tive essa oportunidade e na época eu não tinha nem ideia!'", conta



Foi também pelo teatro que Ágatha chegou à música. Fez aulas de canto e estreou nos musicais em “A Noviça Rebelde”, mas só começou a compor na pandemia, quando a peça em que atuava teve a temporada interrompida. A ideia de gravar uma canção para as redes sociais a levou a um estúdio e ao primeiro contrato com um selo. “Eram vivências que não eram minhas, então eu não me identificava 100%, porque eu estava contando uma história de outra pessoa. E eu falava: ‘Cara, quero contar uma história minha’.”



Na atuação, a vontade agora é voltar às câmeras. Ágatha gravou seu primeiro longa-metragem no ano passado e tinha 12 anos quando fez sua última novela. “Uma série de repente também, que eu nunca fiz, seria uma experiência interessante”, almeja.

Serviço

Antes que Termine

Até 25 de novembro

Quartas, às 20h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63 - Ipanema

Ingresso: R$ 30 (meia-entrada)



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa

