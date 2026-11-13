Neusa Borges - Globo/ Leo Rosario

Neusa BorgesGlobo/ Leo Rosario

Publicado 13/11/2026 14:37 | Atualizado 13/11/2026 14:37

"A atriz Neuza Borges, de 84 anos, está internada no Hospital Copa D’Or desde segunda-feira (9/11), com pneumonia. O quadro clínico é estável, e não há previsão de alta."Na quinta-feira (12), um dia antes da atualização médica, Neusa falou sobre os dias no hospital e não escondeu a vontade de receber alta. Em conversa com o jornal baiano Massa, a artista contou que recebeu a visita de vários médicos desde as primeiras horas da manhã. Ela também demonstrou confiança na recuperação e revelou o desejo de retornar a Salvador, na Bahia."Acordada desde às 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para minha Salvador", declarou.Até o momento, a atualização oficial indica que a condição de saúde da atriz é estável. O hospital, no entanto, não informou uma data para que ela deixe a unidade. A pneumonia, motivo da internação, é uma infecção que atinge os pulmões e exige acompanhamento médico, especialmente entre pessoas mais velhas.Carreira na televisãoCom uma trajetória de décadas na televisão brasileira, Neusa Borges construiu uma carreira marcada por personagens que atravessaram diferentes gerações de espectadores. Entre seus papéis mais conhecidos está Rita, de "Escrava Isaura" (1976), novela que se tornou um dos títulos de maior reconhecimento da teledramaturgia nacional.A atriz também interpretou Dalva em "O Clone" e Dona Diva em "América" (2005), além de integrar o elenco de "Salve Jorge" (2012). As participações ajudaram a consolidar sua presença em produções de diferentes épocas e estilos, tanto em histórias de época quanto em tramas contemporâneas.Mais recentemente, Neusa esteve na série "Encantado's", da TV Globo, na pele de Tia Ambrosia Ponza. A personagem apareceu ao longo das três temporadas da produção, exibidas entre 2022 e 2025. Ela também participou de "Uma Babá Gloriosa", produção que tem Cleo Pires no papel da babá Glória.Em março deste ano, a veterana assinou um contrato vitalício com a TV Globo, mais um marco em sua relação com a emissora. Enquanto segue sob cuidados médicos no Rio, Neusa mantém o desejo de voltar para casa, como deixou claro na mensagem enviada ao jornal baiano.