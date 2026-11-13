Filho de Justin Bieber surge tocando teclado aos 2 anos - Reprodução / Instagram

Filho de Justin Bieber surge tocando teclado aos 2 anosReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2026 15:36

QUE AMOR! Jack Blues Bieber tocando piano. https://t.co/obVThc2M0L — Bieber Novidade (@biebernovidade) November 13, 2026

Dono de sucessos como "Baby", "Sorry", "Love Yourself" e "What Do You Mean?", Justin começou a carreira ainda na adolescência e se tornou um dos principais nomes da música pop. Agora, o contato do herdeiro com o teclado levantou entre os fãs a possibilidade de ele seguir os passos do cantor no futuro.Esta não é a primeira vez que Jack demonstra interesse pelo universo musical. O menino já acompanhou o pai em estúdios de gravação e participou do videoclipe de "Yukon", faixa do álbum "SWAG". O pequeno também teve a oportunidade de conhecer de perto a rotina de apresentações do artista.Durante o festival Coachella, por exemplo, Hailey compartilhou registros do filho nos ensaios de Justin. Em um dos vídeos, Jack apareceu ao som das músicas do pai e até imitou alguns passos de dança.Apesar dos registros ocasionais, o casal procura preservar a privacidade do herdeiro. Desde o nascimento, em agosto de 2024, os dois evitam expor o rosto da criança nas redes sociais. As publicações costumam mostrar o menino de costas ou em ângulos que não permitem identificá-lo.Jack é o primeiro filho de Justin e Hailey, que oficializaram a união em setembro de 2018. Os artistas anunciaram a gravidez em maio de 2024, por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Na ocasião, a modelo exibiu a barriga durante uma cerimônia de renovação de votos do casamento.A chegada do bebê foi anunciada pelo cantor em agosto daquele ano. Na publicação, Justin mostrou uma foto do pezinho do recém-nascido e revelou o nome escolhido pelo casal. Desde então, os dois dividem com os seguidores apenas alguns momentos da vida em família