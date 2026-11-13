Filho de Justin Bieber surge tocando teclado aos 2 anosReprodução / Instagram
"Blues ama o teclado", escreveu Hailey na publicação, em referência ao segundo nome do filho.
Nas imagens, Jack aparece com um conjunto rosa e um gorro colorido enquanto aperta algumas teclas do instrumento. O registro despertou a curiosidade dos internautas, que associaram o interesse do menino pela música ao talento do pai, de 32 anos.
QUE AMOR! Jack Blues Bieber tocando piano. https://t.co/obVThc2M0L— Bieber Novidade (@biebernovidade) November 13, 2026
Dono de sucessos como "Baby", "Sorry", "Love Yourself" e "What Do You Mean?", Justin começou a carreira ainda na adolescência e se tornou um dos principais nomes da música pop. Agora, o contato do herdeiro com o teclado levantou entre os fãs a possibilidade de ele seguir os passos do cantor no futuro.
Esta não é a primeira vez que Jack demonstra interesse pelo universo musical. O menino já acompanhou o pai em estúdios de gravação e participou do videoclipe de "Yukon", faixa do álbum "SWAG". O pequeno também teve a oportunidade de conhecer de perto a rotina de apresentações do artista.
Durante o festival Coachella, por exemplo, Hailey compartilhou registros do filho nos ensaios de Justin. Em um dos vídeos, Jack apareceu ao som das músicas do pai e até imitou alguns passos de dança.
Apesar dos registros ocasionais, o casal procura preservar a privacidade do herdeiro. Desde o nascimento, em agosto de 2024, os dois evitam expor o rosto da criança nas redes sociais. As publicações costumam mostrar o menino de costas ou em ângulos que não permitem identificá-lo.
Jack é o primeiro filho de Justin e Hailey, que oficializaram a união em setembro de 2018. Os artistas anunciaram a gravidez em maio de 2024, por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Na ocasião, a modelo exibiu a barriga durante uma cerimônia de renovação de votos do casamento.
A chegada do bebê foi anunciada pelo cantor em agosto daquele ano. Na publicação, Justin mostrou uma foto do pezinho do recém-nascido e revelou o nome escolhido pelo casal. Desde então, os dois dividem com os seguidores apenas alguns momentos da vida em família
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