Paolla Oliveira com gato em nova publicaçãoReprodução/Instagram
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Ela mostrou registro segurando gato preto, e falou sobre crença popular que associa encontro com o felino como um sinal de má sorte, "Mais uma sexta-feira 13 e vale lembrar: azar mesmo é um gato preto cruzar o caminho de quem ainda acredita nessas superstições", escreveu.
A artista destacou também o abandono e a violência aos animais causados por influência de superstição, e pediu para que os seguidores tomem ação diante de cenário. "Muitos gatos ainda são vítimas de abandono e maus-tratos por causa dessas crenças. Respeite, proteja e denuncie".
Paolla se identifica com a causa, e já revelou que cuida de sete cachorros e onze gatos, inclusive de felinos com pelagem preta. Em postagens recentes, ela demonstrou solidariedade com a questão, e fez apelo para o cuidado com animais. A atriz compartilhou reportagem sobre maus-tratos a cães e gatos, e mostrou passeio com cachorro até a praia. “É gente, quem ganhou a carona de hoje foi o Marley [cachorro]”, contou, “O Marley ama sair, mas ele ama mais voltar para casa. Conheço a cara dele”.
A data da sexta-feira 13, que acontece neste mês de novembro, é carregada de crenças e superstições. A origem da associação do número com o azar tem influência bíblica, remontando ao 13º integrante da Última Ceia, Judas, o traidor de Jesus.
A fobia ao número 13, inclusive, tem uma nomenclatura, sendo conhecida como triscaidecafobia.
Apesar da data ser associada à bruxaria e forças sobrenaturais nas sociedades ocidentais, outras culturas não remetem a esta crença, e relacionam o azar com outros números ou tradições. Por exemplo, no Japão, a má sorte é associada com o número nove, enquanto na China, é com o número 4.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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