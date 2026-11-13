Paolla Oliveira com gato em nova publicaçãoReprodução/Instagram

I
Isabela Bitencourt
Paolla Oliveira, de 44 anos, realizou alerta sobre violência a animais em sexta-feira 13, em publicação nas redes sociais. A atriz falou sobre maus-tratos de gatos pretos durante data associada como “dia de azar”, e explicou como superstição impacta o bem-estar dos felinos.

Leia mais: Paolla Oliveira participa de ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense

Ela mostrou registro segurando gato preto, e falou sobre crença popular que associa encontro com o felino como um sinal de má sorte, "Mais uma sexta-feira 13 e vale lembrar: azar mesmo é um gato preto cruzar o caminho de quem ainda acredita nessas superstições", escreveu.

A artista destacou também o abandono e a violência aos animais causados por influência de superstição, e pediu para que os seguidores tomem ação diante de cenário. "Muitos gatos ainda são vítimas de abandono e maus-tratos por causa dessas crenças. Respeite, proteja e denuncie".

Paolla se identifica com a causa, e já revelou que cuida de sete cachorros e onze gatos, inclusive de felinos com pelagem preta. Em postagens recentes, ela demonstrou solidariedade com a questão, e fez apelo para o cuidado com animais. A atriz compartilhou reportagem sobre maus-tratos a cães e gatos, e mostrou passeio com cachorro até a praia. “É gente, quem ganhou a carona de hoje foi o Marley [cachorro]”, contou, “O Marley ama sair, mas ele ama mais voltar para casa. Conheço a cara dele”.
Origem de superstição relacionada a sexta-feira 13

A data da sexta-feira 13, que acontece neste mês de novembro, é carregada de crenças e superstições. A origem da associação do número com o azar tem influência bíblica, remontando ao 13º integrante da Última Ceia, Judas, o traidor de Jesus.
A ligação com a sexta-feira também tem relação com a Bíblia, pois a crucificação de Cristo, teria ocorrido neste dia da semana.
Para além disso, é possível verificar esta relação com o número em outras interpretações bíblicas e na mitologia nórdica, na qual o deus Loki teria aparecido, sem ter sido convidado, como o 13º participante de banquete realizado pelos deuses em Vallhala, gerando o caos e resultando na morte de Balder, o favorito das divindades.

A fobia ao número 13, inclusive, tem uma nomenclatura, sendo conhecida como triscaidecafobia.

Apesar da data ser associada à bruxaria e forças sobrenaturais nas sociedades ocidentais, outras culturas não remetem a esta crença, e relacionam o azar com outros números ou tradições. Por exemplo, no Japão, a má sorte é associada com o número nove, enquanto na China, é com o número 4.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa