Anitta comemorou primeiro Grammy Latino com o álbum ’Equilibrivm’ - Reprodução / Instagram

Anitta comemorou primeiro Grammy Latino com o álbum ’Equilibrivm’Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2026 17:57

Anitta , de 33 anos, celebrou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (13), o primeiro Grammy Latino da carreira. A cantora venceu a categoria "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" pelo disco "Equilibrivm" na 27ª edição da premiação, que ocorreu na noite desta quinta (12). A artista pontuou que o objetivo do projeto não era o troféu, mas comemorou a conquista com uma série de agradecimentos.

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"Quem é meu fã de verdade, e quem trabalha comigo de perto, sabe bem que eu nunca faço nenhum trabalho pensando em prêmios. Sempre faço pensando em como eu quero fazer meu público se sentir. E cada dia mais tem sido assim. Quando ouço 'Equilibrivm' volto ao meu lugar de poder interior. Lembro que sou luz divina e vim ao mundo para emanar essa luz. E minha expectativa é que todos vocês sintam a mesma coisa quando escutarem", iniciou a cantora, na legenda da publicação.

Candomblecista, Anitta vibrou com a oportunidade de levar a religião para a cerimônia e a visibilidade do país. "Ontem vimos Orixas, Exus e pombagiras pela primeira vez no palco do Grammy. E pela primeira vez uma categoria brasileira na premiação principal. E assim vamos caminhando, fazendo nossa parte com propósito e persistência."

Em seguia, realizou uma série de homenagens, iniciando pela sua xamã, Max Tovar, pela diretora do álbum, Nídia Aranha, e mais profissionais que trabalharam no disco premiado. "'Equilibrivm' é fruto de uma jornada interior guiada por uma mulher que tenho profunda gratidão e admiração Max Tovar. Sua concepção foi também guiada por uma mulher a qual tenho muito amor e carinho, que me respeita, me enche de energia e me instiga a querer fazer mais, Nídia Aranha. Todos os compositores, produtores e profissionais envolvidos nesse projeto são grandes artistas dos quais me torno cada dia mais fã e sou extremamente grata, pois eu não seria capaz de fazer tantas obras impecáveis como eles fazem", continuou a cantora.

"Um trabalho em conjunto lindo, onde todo mundo dependeu de todo mundo para que saísse do jeitinho que foi. Na minha vida e carreira nunca vou deixar de agradecer todos os dias a Deus pelos meus anjos da guarda Renan Machado, Daniel Trovejani, Rafa Brahma e Paulo Dal Bò Pimenta. Poder confiar de olhos fechados em alguém é uma sorte que poucas pessoas tem. Gratidão a toda equipe gigante de pessoas que trabalham com tanto amor todos os dias comigo, desde figurino até mesmo à logística, todos", complementou a "Girl From Rio".



"Gratidão aos meus fãs por tanta dedicação. Obrigada Republic Records e Universal Music Brasil pelo apoio neste projeto e a minha gestora, Rebeca Léon, se você não estivesse na minha vida, este álbum jamais aconteceria desta maneira. Obrigada a todas as forças invisíveis que me protegem. E a todos que rezam por mim ou me ajudam no meu caminho espiritual. Continuem ouvindo 'Equilibrivm', não é fácil divulgar trabalho em tempos de algoritmo, Inteligência Artiificial, sensacionalismo e 'vício dopaminoso'. Principalmente um trabalho que propõe exatamente o oposto de tudo isso", concluiu Anitta.

Brasil no Grammy Latino

Os brasileiros acumularam dez prêmios no Grammy Latino 2026. Emicida venceu na categoria "Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa" com "Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores", enquanto a parceria entre Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago levou o troféu de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira". A lista de vencedores inclui Urias, Leci Brandão, Lauana Prado, Eli Soares, Johnny Hooker, o trio João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, além da trilha sonora de "O Agente Secreto".