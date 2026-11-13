Diego Hypolito mostrou antes e depois de perder 11 kg em um mês - Reprodução / Instagram

Diego Hypolito mostrou antes e depois de perder 11 kg em um mêsReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2026 18:54

Diego Hypolito , de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (13), o antes e depois de perder 11 kg. O ex-ginasta detalhou o processo de emagrecimento com exercícios e alimentação saudável que durou cerca de um mês ao pedir a opinião dos seguidores sobre o novo 'shape'.

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"Será que melhorou? 30 dias de reeducação alimentar e foco. Eu cheguei ao peso de 82 e agora estou com 71 kg", iniciou o ex-participante da edição 25 do reality show "Big Brother Brasil", da TV Globo, na legenda da publicação.

O ex-atleta ressaltou que a decisão não ocorreu por estéticas. "Fiz meus exames de sangue e encontramos alterações. Por disciplina, decidi mudar o rumo da minha saúde com meu nutricionista Fellipe Júnior e meu médico Winicius Miranda."

Diego detalhou como foi o processo da perda de peso ao destacar a importância da mudança para a saúde mental. "Exercício físico, mudança alimentar e suplementação. Encontramos a fórmula que na verdade sabemos sempre em nosso interior que devemos fazer: cuidar da nossa saúde física e mental", concluiu ele.

O ex-atleta ainda compartilhou duas fotos, comparando o antes e depois. Nos stories do Instagram, ele negou os rumores de cirurgia plástica. "Tem gente perguntando se fiz lipoaspiração [risos]. Eu só realmente mudei a minha alimentação que ajudou muito. Acho que como tenho a minha pele, graças a Deus puxei à minha mãe, ela saiu. Eu estava cheio de estria. Já tinha emagrecido na primeira foto e a segunda tirei hoje. Não tem filtro, absolutamente nada"

'BBB 25'

O ex-ginasta participou do "BBB 25" como dupla da irmã, Daniele Hypolito. Em 17 de abril, ele foi eliminado com 59,77% da média dos votos. Diego chegou ao 'Top 5' do reality, mas levou a pior no Paredão contra Renata Saldanha e Vitória Strada. Já a irmã deixou o programa antes.

Suposto affair com Gil do Vigor

Após o reality, em agosto deste mesmo ano, Diego movimentou a web ao surgir de mãos dadas e abraçado com o economista Gil do Vigor, que participou da edição 21 do reality global. Na ocasião, os dois foram assistir ao musical "Wicked" em São Paulo.

A aproximação começou após a participação de Diego no "BBB". Na época, Gil o entrevistou e ambos revelaram que já tinham conversado pela internet e até tentado marcar um jantar, que não chegou a acontecer.

Em julho, o ex-ginasta comentou a curiosidade dos fãs sobre o assunto. "Tem tanta gente me perguntando do Gil aqui... Eu não parei em nenhum momento (desde a saída do BBB) e a gente não se falou mais. Eu só comecei a seguir o Instagram de um pessoal que shippa a gente. Vou mandar uma mensagem depois para descobrir se ele está em São Paulo ou no São João da Pocah", disse Diego.

No dia seguinte, Gil falou sobre o possível envolvimento amoroso durante o programa "Mais Você", da mesma emissora, comandado por Ana Maria Braga. "A gente marcou para assistir, a gente é amigo e marcamos de assistir (a peça). Aí estava ali já em cima [do horário], faltava cinco minutos para começar. Para não perder e atrasar, eu peguei a mão dele e falei: 'Vamo?'. E a gente foi", explicou o ex-BBB, ao negar o romance.