Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, João, Francisco e Maria Manoela se divertiram em parque da Universal - Reprodução / Instagram

Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, João, Francisco e Maria Manoela se divertiram em parque da UniversalReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2026 22:54

Fernanda Lima, de 49 anos, e Rodrigo Hilbert, de 46, se divertiram em quatro parques da Universal Studios, na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado dos filhos, os gêmeos João e Francisco, de 18 , e Maria Manoela, de 7. Através das redes sociais, na noite desta sexta-feira (13), a apresentadora compartilhou um compilado de fotos da viagem em família, encantando os internautas.

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"Trouxemos a filhota para curtir o Universal Studios Florida. Foram quatro parques temáticos incríveis, estimulando nossa criança interior em dias mágicos", iniciou a atriz, na legenda da publicação. Em seguida, Fernanda deu uma dica aos seguidores que pretendem aproveitar a atração: "A boa é você fazer um parque por dia, pra dar conta de aproveitar cada segundo", complementou a artista.

O casal e os herdeiros posaram juntinhos e sorridentes em diferentes locais, como em frente a brinquedos. Fernanda e Rodrigo também fizeram uma 'selfie' usando chapéus do icônico personagem "Mario Bros". Em meio ao momento de diversão, os dois aproveitaram um momento de descanso e cochilaram em um banco.

Os seguidores não pouparam elogios. "Que família mais linda", comentou uma admiradora. "Realmente a genética é babado, não tem um integrante da família que não seja bonito", disse uma usuária do Instagram. "É muita beleza numa família só", exaltou outra pessoa. "Não dá para fazer mais uns três [filhos], no mínimo, para espalhar mais beleza exterior e interior pelo mundo?", brincou mais alguém.

Aniversário da caçula

Na última segunda (9), Fernanda publicou registros do aniversário da caçula. A festa, no tema "spa", contou com decorações que pareciam maquiagem, incluindo doces em formato de batons, bolsas e mais acessórios. Barraquinhas de sorvete e mini pizza também fizeram parte da festa. A aniversariante aproveitou um momento de spa, com direito à máscara facial, assim como Fernanda e Rodrigo.

Maria Manoela esbanjou fofura ao brincar de desfile ao lado dos irmãos gêmeos, os modelos João e Francisco, de 18 anos, em um tapete vermelho. A família também se jogou na dança. Por fim, a pequena comemorou mais um ano de vida assoprando uma velinha, enquanto familiares e amigos batiam palmas.

Gêmeos

Em agosto, os gêmeos trocaram provocações enquanto lembravam hábitos que puxaram do pai. No início da gravação, Francisco refletiu sobre a influência de Rodrigo e Fernanda na personalidade dos herdeiros. "A gente carrega dos nossos pais aquela famosa bagagem afetiva, sabe? Manias que a gente herda e nem percebe", comentou.

Logo depois, ele brincou com o irmão ao dizer que João costuma se atrasar, assim como Rodrigo. A resposta veio na mesma moeda. "Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto", rebateu João.



Outra situação divertida aconteceu quando Francisco cumprimentou um desconhecido na rua. Ao ser questionado pelo irmão sobre quem era a pessoa, respondeu apenas: "Sei lá". João não perdeu a oportunidade de brincar: "Aí, ó, mais uma mania que ele herdou dele". Além das brincadeiras, os dois contaram que também puxaram do pai a paixão por dirigir.

Casal

A atriz e o apresentador estão juntos desde 2002. Em 2021, eles oficializaram a união com uma cerimônia íntima realizada na capela construída pelo próprio ator, no sítio da família.