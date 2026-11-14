Bella Campos confirma namoro com Thalita Ferreira - Reprodução / Instagram

Bella Campos confirma namoro com Thalita FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2026 10:54

Bella Campos , de 28 anos, está de namoro novo! A atriz confirmou o relacionamento com a modelo Thalita Ferreira, de 20, após as duas serem flagradas de mãos dadas no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na sexta-feira (13).

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"Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem. Temos agendas internacionais e é gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", declarou a artista ao site Hugo Gloss.



Nas imagens registradas por paparazzi, Bella e Thalita aparecem com malas e atravessam juntas uma faixa de pedestres em frente ao aeroporto. Antes da confirmação, fãs já desconfiavam de um possível romance entre as duas. Recentemente, a atriz chegou a publicar uma foto na qual a modelo aparece com parte do rosto à mostra.



A novidade repercutiu nas redes sociais. Seguidores de Bella foram até o perfil de Thalita no Instagram para celebrar o casal. "Casal lindo", comentou uma internauta. "Bella Campos é uma sortuda", afirmou outra. "Que babado de casal", escreveu uma terceira. "Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem. Temos agendas internacionais e é gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", declarou a artista ao site Hugo Gloss.Nas imagens registradas por paparazzi, Bella e Thalita aparecem com malas e atravessam juntas uma faixa de pedestres em frente ao aeroporto. Antes da confirmação, fãs já desconfiavam de um possível romance entre as duas. Recentemente, a atriz chegou a publicar uma foto na qual a modelo aparece com parte do rosto à mostra.A novidade repercutiu nas redes sociais. Seguidores de Bella foram até o perfil de Thalita no Instagram para celebrar o casal. "Casal lindo", comentou uma internauta. "Bella Campos é uma sortuda", afirmou outra. "Que babado de casal", escreveu uma terceira.

Quem é Thalita Ferreira?

Natural de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, Thalita Ferreira tem 20 anos e mora atualmente em Londres, na Inglaterra. Antes de conquistar espaço no mundo da moda, a jovem trabalhou em uma pizzaria e foi descoberta aos 18 anos.



Em 2026, a brasileira ganhou destaque nas passarelas internacionais. Em março, estreou na Semana de Moda de Paris com a responsabilidade de abrir o desfile da Saint Laurent, uma das posições mais cobiçadas pelas modelos.



Desde então, Thalita também abriu apresentações de grifes como Schiaparelli e Loewe, além de encerrar o desfile de Jean Paul Gaultier. A jovem ainda passou pelas passarelas de Stella McCartney, Céline e Balenciaga.



Nas redes sociais, a modelo compartilha registros da rotina profissional e das viagens pelo mundo. Entre os destinos que visitou neste ano estão Paris, Coreia do Sul, Itália e Nova York. Ela também mantém uma amizade próxima com a modelo Luiza Perote, outro nome em ascensão na moda internacional.

Vida amorosa de Bella Campos

O último relacionamento público de Bella Campos havia sido com o cantor MC Cabelinho. Os dois se aproximaram nos bastidores da novela "Vai na Fé", da TV Globo, e assumiram o namoro em outubro de 2022. A relação chegou ao fim em agosto de 2023.



Em abril deste ano, Bella também foi alvo de rumores de um possível envolvimento com Paolla Oliveira, após as duas aparecerem juntas no aniversário de Ludmilla, no Rio. Na ocasião, a atriz esclareceu que elas eram apenas amigas.



As artistas contracenam como par romântico no thriller erótico "A Estranha na Cama", adaptação da obra de Raphael Montes. Agora, com o relacionamento com Thalita confirmado, Bella volta a compartilhar detalhes de sua vida amorosa com o público.