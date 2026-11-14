Bárbara Heck, César Ramos e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Bárbara Heck, César Ramos e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2026 13:48

A ex-BBB Bárbara Heck, de 34 anos, chamou a atenção nas redes sociais neste sábado (14) ao provocar a ex-cunhada, Fernanda Ramos, irmã do piloto de Stock Car César Ramos, sobre os rumores de um possível affair entre ele e Virginia Fonseca, de 27. A modelo, que namorou o automobilista por oito anos, fez uma pergunta bem-humorada em uma publicação de Fernanda e recebeu uma resposta no mesmo tom.

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"Essa é a cunhada da Virginia?", questionou Bárbara nos comentários. A irmã do piloto entrou na brincadeira e respondeu, aos risos: "É por isso que eu te amo! Juro". A ex-BBB retribuiu o carinho com um "Te amo".



A interação não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram a ocasião para tentar descobrir se os rumores sobre o suposto envolvimento entre César e Virginia são verdadeiros. "Fala pra gente se a fofoca é real ou fic", pediu uma seguidora. "Não superou o término?!", questionou outra pessoa. "Eita como é debochada", comentou mais uma. "Essa é a cunhada da Virginia?", questionou Bárbara nos comentários. A irmã do piloto entrou na brincadeira e respondeu, aos risos: "É por isso que eu te amo! Juro". A ex-BBB retribuiu o carinho com um "Te amo".A interação não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram a ocasião para tentar descobrir se os rumores sobre o suposto envolvimento entre César e Virginia são verdadeiros. "Fala pra gente se a fofoca é real ou fic", pediu uma seguidora. "Não superou o término?!", questionou outra pessoa. "Eita como é debochada", comentou mais uma.





Bárbara e César mantiveram um relacionamento entre 2011 e 2019, antes da participação da modelo no "BBB 22", da TV Globo. Apesar do fim do namoro, a troca de mensagens mostra que ela ainda mantém uma relação carinhosa com a ex-cunhada.



Atualmente, a ex-BBB vive um relacionamento com o empresário Rick Maia e está à espera do primeiro filho do casal. Em outubro deste ano, os dois anunciaram que esperam uma menina.

Entenda os rumores sobre Virginia e César Ramos