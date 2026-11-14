Bárbara Heck, César Ramos e Virginia FonsecaReprodução / Instagram
"Essa é a cunhada da Virginia?", questionou Bárbara nos comentários. A irmã do piloto entrou na brincadeira e respondeu, aos risos: "É por isso que eu te amo! Juro". A ex-BBB retribuiu o carinho com um "Te amo".
A interação não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram a ocasião para tentar descobrir se os rumores sobre o suposto envolvimento entre César e Virginia são verdadeiros. "Fala pra gente se a fofoca é real ou fic", pediu uma seguidora. "Não superou o término?!", questionou outra pessoa. "Eita como é debochada", comentou mais uma.
Bárbara e César mantiveram um relacionamento entre 2011 e 2019, antes da participação da modelo no "BBB 22", da TV Globo. Apesar do fim do namoro, a troca de mensagens mostra que ela ainda mantém uma relação carinhosa com a ex-cunhada.
Atualmente, a ex-BBB vive um relacionamento com o empresário Rick Maia e está à espera do primeiro filho do casal. Em outubro deste ano, os dois anunciaram que esperam uma menina.
Entenda os rumores sobre Virginia e César Ramos
O assunto ganhou ainda mais repercussão depois que Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, publicou um vídeo nas redes sociais no qual fez uma brincadeira sobre a vida amorosa dela. Na gravação, o cantor mencionou os diferentes perfis de homens com quem Virginia teria se relacionado. Primeiro, citou um cantor, em referência a ele próprio. Depois, falou de um jogador de futebol, em alusão a Vini Jr., atacante do Real Madrid, e, por último, mencionou um piloto.
A influenciadora reagiu à brincadeira e pediu para o filho de Leonardo parar de falar. A declaração aumentou a curiosidade dos internautas sobre a identidade do suposto novo affair. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de os dois passarem a se seguir no Instagram.
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