Bárbara Heck, César Ramos e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
A ex-BBB Bárbara Heck, de 34 anos, chamou a atenção nas redes sociais neste sábado (14) ao provocar a ex-cunhada, Fernanda Ramos, irmã do piloto de Stock Car César Ramos, sobre os rumores de um possível affair entre ele e Virginia Fonseca, de 27. A modelo, que namorou o automobilista por oito anos, fez uma pergunta bem-humorada em uma publicação de Fernanda e recebeu uma resposta no mesmo tom.
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"Essa é a cunhada da Virginia?", questionou Bárbara nos comentários. A irmã do piloto entrou na brincadeira e respondeu, aos risos: "É por isso que eu te amo! Juro". A ex-BBB retribuiu o carinho com um "Te amo".

A interação não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram a ocasião para tentar descobrir se os rumores sobre o suposto envolvimento entre César e Virginia são verdadeiros. "Fala pra gente se a fofoca é real ou fic", pediu uma seguidora. "Não superou o término?!", questionou outra pessoa. "Eita como é debochada", comentou mais uma.


Bárbara e César mantiveram um relacionamento entre 2011 e 2019, antes da participação da modelo no "BBB 22", da TV Globo. Apesar do fim do namoro, a troca de mensagens mostra que ela ainda mantém uma relação carinhosa com a ex-cunhada.

Atualmente, a ex-BBB vive um relacionamento com o empresário Rick Maia e está à espera do primeiro filho do casal. Em outubro deste ano, os dois anunciaram que esperam uma menina.

Entenda os rumores sobre Virginia e César Ramos

As especulações sobre um possível romance entre Virginia e César começaram depois do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no último domingo (8), no Autódromo de Interlagos. Segundo informações que circularam na ocasião, os dois teriam ficado durante uma festa após o evento.

O assunto ganhou ainda mais repercussão depois que Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, publicou um vídeo nas redes sociais no qual fez uma brincadeira sobre a vida amorosa dela. Na gravação, o cantor mencionou os diferentes perfis de homens com quem Virginia teria se relacionado. Primeiro, citou um cantor, em referência a ele próprio. Depois, falou de um jogador de futebol, em alusão a Vini Jr., atacante do Real Madrid, e, por último, mencionou um piloto.

A influenciadora reagiu à brincadeira e pediu para o filho de Leonardo parar de falar. A declaração aumentou a curiosidade dos internautas sobre a identidade do suposto novo affair. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de os dois passarem a se seguir no Instagram.