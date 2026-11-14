Nicolas Prattes e Sabrina Sato serão pais de um menino - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes e Sabrina Sato serão pais de um menino Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2026 15:13

Sabrina Sato, de 45 anos, e Nicolas Prattes, de 29, revelaram, neste sábado (14), o nome do primeiro filho do casal. O menino, que se chamará Rio, teve o nome anunciado de uma forma especial: por Zoe, de 7 anos , filha da apresentadora com o ator Duda Nagle. A menina protagonizou um vídeo publicado nas redes sociais dos futuros papais e contou a novidade com direito a uma explicação sobre a escolha.

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"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio. R-i-o. Rio. Quando minha mãe me contou, eu falei: ‘Mãe, igual o Rio de Janeiro?'", disse Zoe, que não escondeu a empolgação com a chegada do irmãozinho.



Na sequência, a pequena explicou o significado do nome e arrancou elogios dos internautas. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é de rir. Eu rio, você ri, nós rimos. Eu adoro nomes curtinhos, que é fácil de escrever. Ele vai ser o nosso Rio de Amor", declarou. "Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio. R-i-o. Rio. Quando minha mãe me contou, eu falei: ‘Mãe, igual o Rio de Janeiro?'", disse Zoe, que não escondeu a empolgação com a chegada do irmãozinho.Na sequência, a pequena explicou o significado do nome e arrancou elogios dos internautas. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é de rir. Eu rio, você ri, nós rimos. Eu adoro nomes curtinhos, que é fácil de escrever. Ele vai ser o nosso Rio de Amor", declarou.





A publicação recebeu diversas mensagens de carinho de familiares, amigos e admiradores do casal. Sabrina fez questão de deixar uma declaração para o caçula. "Já te amamos muito, Rio", escreveu a apresentadora nos comentários.



A mãe da artista, Kika Sato, também celebrou a novidade. "Que lindo!!! Amei!!! Já tem Omar e agora vamos receber o Rio com todo nosso Amor", comentou. Os irmãos de Sabrina, Karin e Karina, também demonstraram carinho pelo sobrinho. "Tio te ama Rio", escreveu Karin. "Rio, tia te ama", acrescentou Karina.

Gravidez de Sabrina Sato

A apresentadora está no oitavo mês de gestação e já iniciou os preparativos para a chegada do bebê. Recentemente, ela e Nicolas viajaram para Orlando, nos Estados Unidos, onde escolheram peças para o enxoval do filho. O casal visitou a mesma loja em que Sabrina comprou os primeiros itens para Zoe, antes do nascimento da menina.



A gravidez também representa um momento importante na vida da artista. Sabrina revelou recentemente que passou por 12 coletas de óvulos durante o processo de fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida utilizada para engravidar aos 45 anos.



Antes da atual gestação, a apresentadora enfrentou duas perdas gestacionais. Agora, ela vive a expectativa de receber o segundo filho, enquanto Nicolas se prepara para a experiência da paternidade pela primeira vez.



Além dos preparativos para o nascimento, Sabrina compartilha momentos da gravidez com os seguidores. Recentemente, ela mostrou imagens de um ultrassom 8D do bebê, que permitiu observar detalhes do rosto do menino.