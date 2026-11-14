Pai da ex-BBB Jordana escapa de ônibus em chamas e salva passageiros - Reprodução / Instagram

Pai da ex-BBB Jordana escapa de ônibus em chamas e salva passageirosReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2026 17:19

"Hoje eu só quero agradecer a Deus pelo livramento e pela vida do meu pai! Durante a madrugada, enquanto trabalhava, o ônibus em que meu pai estava pegou fogo e foi completamente tomado pelas chamas. Foram momentos de muito desespero, mas, graças a Deus, ele conseguiu sair e ainda ajudar outras pessoas a se salvarem, mesmo colocando a própria vida em risco", relatou nos Stories do Instagram.A ex-participante do "BBB 26" também falou sobre o medo de perder o pai e destacou o alívio de saber que ele conseguiu sair do ônibus. "Meu coração está apertado só de imaginar o que poderia ter acontecido, mas, acima de tudo, transbordando gratidão por ele estar aqui para contar essa história", declarou.Jordana aproveitou a publicação para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Honorato. Segundo ela, o motorista sentiu algumas dores, mas passa bem. "Apesar do susto e de algumas dores, ele está bem. Peço que incluam meu pai em suas orações, para que Deus continue cuidando dele e de todos os envolvidos."Abalada com a situação, a influenciadora encerrou o desabafo com uma reflexão sobre a importância de valorizar a vida. "Hoje, mais do que nunca, agradeço pelo maior presente que podemos receber: a vida".Em um áudio enviado à filha, Honorato contou como tudo aconteceu. De acordo com o motorista, ele trabalhou até aproximadamente 1h da manhã, quando passou a direção do ônibus para outro profissional e decidiu descansar dentro do próprio veículo.Enquanto dormia, um dos pneus estourou. Foi nesse momento que os ocupantes perceberam que o ônibus já estava em chamas. Ao notar o incêndio, Honorato acordou assustado e precisou agir rapidamente para escapar do fogo.O pai de Jordana relatou que saiu "correndo apavorado", mas, mesmo diante do perigo, não deixou de prestar auxílio aos passageiros. Entre as pessoas que receberam sua ajuda estava um idoso, que também precisava deixar o veículo em segurança.O incêndio destruiu o ônibus, mas Honorato conseguiu sair com vida. A influenciadora também divulgou um vídeo enviado pelo próprio pai, que mostra a gravidade da situação. O registro foi compartilhado com os seguidores junto ao relato emocionado sobre o susto vivido pela família.Até o momento, o local exato do incidente não foi informado. Também não foram divulgados detalhes sobre a causa do incêndio ou o número de passageiros que estavam no veículo.