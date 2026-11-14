Ed Gama compra primeiro apartamento com vista para o mar; veja fotos

O humorista e apresentador Ed Gama , de 36 anos, celebrou uma conquista especial neste sábado (14). O artista comprou seu primeiro apartamento e compartilhou com os seguidores fotos do momento em que recebeu as chaves do imóvel. Emocionado, ele relembrou as dificuldades que enfrentou ao longo da carreira e agradeceu às pessoas que fizeram parte de sua trajetória.

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"Hoje, eu realizei o maior sonho da minha vida. Comprei meu apartamento. Minha casa própria. 12 anos atrás, eu larguei minha profissão e decidi correr atrás do meu sonho. De forma honesta, sem passar a perna em ninguém, sempre fazendo o meu sem desejar o do outro. E nunca, jamais sozinho!", escreveu no Instagram.



Na publicação, Ed também destacou a importância dos amigos, familiares e colegas de trabalho para a realização do sonho. "Um monte de gente me ajudou, vários amigos, colegas, companheiros de trabalho e, principalmente, minha família. Sozinho ninguém faz nada e não foi sozinho que esse sonho se tornou realidade. Obrigado por todo mundo que acreditou um pouco em mim. Todo mundo que me permitiu ser eu", declarou.



Natural de Maceió, em Alagoas, o apresentador ainda recordou a época em que sonhava com uma oportunidade no mundo do entretenimento. Hoje, ele integra o elenco do "Domingão com Huck", da TV Globo. "Obrigado todo mundo que achou por bem dar chance pra um menino que sempre se permitiu sonhar. Obrigado, principalmente, a quem me assistiu, me prestigiou e tornou possível o que um dia eu sonhava no silêncio do meu quarto em Maceió, ser verdade hoje em dia. Sou muito grato e estou muito feliz!", completou.

"Hoje, eu realizei o maior sonho da minha vida. Comprei meu apartamento. Minha casa própria. 12 anos atrás, eu larguei minha profissão e decidi correr atrás do meu sonho. De forma honesta, sem passar a perna em ninguém, sempre fazendo o meu sem desejar o do outro. E nunca, jamais sozinho!", escreveu no Instagram.Na publicação, Ed também destacou a importância dos amigos, familiares e colegas de trabalho para a realização do sonho. "Um monte de gente me ajudou, vários amigos, colegas, companheiros de trabalho e, principalmente, minha família. Sozinho ninguém faz nada e não foi sozinho que esse sonho se tornou realidade. Obrigado por todo mundo que acreditou um pouco em mim. Todo mundo que me permitiu ser eu", declarou.Natural de Maceió, em Alagoas, o apresentador ainda recordou a época em que sonhava com uma oportunidade no mundo do entretenimento. Hoje, ele integra o elenco do "Domingão com Huck", da TV Globo. "Obrigado todo mundo que achou por bem dar chance pra um menino que sempre se permitiu sonhar. Obrigado, principalmente, a quem me assistiu, me prestigiou e tornou possível o que um dia eu sonhava no silêncio do meu quarto em Maceió, ser verdade hoje em dia. Sou muito grato e estou muito feliz!", completou.

Além da mensagem de agradecimento, Ed mostrou alguns detalhes do novo lar. O imóvel possui vista para o mar, piso bege, armários embutidos e uma cozinha toda branca.

A publicação também recebeu uma série de mensagens de carinho de amigos famosos, que comemoraram a conquista. "Que maravilha! Seja feliz no seu cantinho novo", desejou Ivete Sangalo. Luciano Huck, com quem Ed trabalha na Globo, também fez questão de parabenizá-lo: "Conquista mais do que merecida". Rafael Portugal escreveu "Parabéns, meu irmão", enquanto Fabiana Karla desejou: "Deus abençoe". Já Lívia Andrade, colega do apresentador no programa dominical, comentou: "O primeiro de muitos".

Trajetória

Batizado como Edson Gama Peixoto Neto, o humorista começou a carreira com apresentações de stand-up comedy e participações em programas de televisão. Ele ganhou maior projeção nacional com o "Bate-Papo BBB", antes de conquistar espaço no "Domingão com Huck", onde se destaca pelas imitações e pelo bom humor.



Ele também passou por uma transformação física nos últimos anos. Com reeducação alimentar e uma rotina intensa de exercícios, Ed perdeu 33 quilos em dois anos e mudou seus hábitos.

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