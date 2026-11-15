Bruna Marquezine pega buquê em casamento e Shawn Mendes vira assunto - Reprodução / X

Bruna Marquezine pega buquê em casamento e Shawn Mendes vira assuntoReprodução / X

Publicado 15/11/2026 10:49

Bruna Marquezine , de 31 anos, foi o centro das atenções durante o casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira, realizado neste sábado (14), em Fernando de Noronha, Pernambuco. A atriz, que foi uma das madrinhas da cerimônia, pegou o buquê e virou alvo de brincadeiras dos convidados sobre um possível casamento com o cantor canadense Shawn Mendes, de 28 anos, que também participou da celebração.

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Assim que Bruna ficou com as flores, os presentes começaram a gritar em coro: "Vai casar, vai casar!". Leo Fuchs entrou na brincadeira e fez uma referência ao artista, com quem a atriz vive um romance. "Ela vai casar com Shawn e pediu para eu cantar no casamento dela!", disse o produtor, para a diversão dos convidados. Assim que Bruna ficou com as flores, os presentes começaram a gritar em coro: "Vai casar, vai casar!". Leo Fuchs entrou na brincadeira e fez uma referência ao artista, com quem a atriz vive um romance. "Ela vai casar com Shawn e pediu para eu cantar no casamento dela!", disse o produtor, para a diversão dos convidados.

Bruna Marquezine pega buquê em casamento e ouve: "Vai casar!" Crédito: Reprodução / Instagram https://t.co/dGw1k0igzn — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2026



O momento aconteceu durante a festa, que contou com uma apresentação especial de Shawn Mendes. O cantor subiu ao palco e soltou a voz ao som de "Treat You Better", um de seus maiores sucessos. A participação animou os presentes, que aproveitaram a oportunidade para demonstrar o carinho pelo canadense.



Durante o show, o artista também ouviu um coro inusitado: "Eiro, eiro, eiro, o Shawn é brasileiro!". A brincadeira fez referência à proximidade do músico com o Brasil, país que tem frequentado nos últimos tempos.

Shawn Mendes faz show em casamento e ganha coro de convidados: "Brasileiro!" Crédito: Reprodução / Instagram https://t.co/RgXyvV2Vmi — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2026

Casamento reuniu famosos

Leo Fuchs e Gustavo Oliveira oficializaram a união em uma cerimônia no Bar do Meio, localizado entre a Praia do Meio e a Praia da Conceição, um dos cenários mais conhecidos de Fernando de Noronha. A celebração reuniu cerca de 200 convidados, entre familiares, amigos e personalidades do meio artístico.



Juntos desde 2023, os dois se conheceram por meio do Instagram, graças a uma publicação do programa "Surubaum", apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e dirigido por Leo. Na ocasião, a equipe fez uma publicação em parceria com Preta Gil, e Gustavo, fã da cantora, deixou um comentário. A interação aproximou o casal, que passou a conversar diariamente.



Desde então, Preta Gil, Bruno e Giovanna passaram a ocupar um lugar especial na história dos dois, considerados padrinhos do relacionamento. Em agosto de 2025, Leo pediu Gustavo em casamento durante uma viagem à Itália. O pedido aconteceu na Torre Normanna, construção medieval localizada na Costa Amalfitana.



Além de Bruna Marquezine e Shawn Mendes, a lista de famosos presentes na celebração contou com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que também foram padrinhos, Carolina Dieckmann, Rodrigo Simas, Camila Coelho, Giovanna Lancellotti e Gabriel David.



Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido sofisticado da grife Cult Gaia, com tecido plissado e estrutura inspirada na técnica japonesa de origami. A peça, avaliada em R$ 7.664, já havia chamado a atenção anteriormente ao ser usada pela cantora Marina Sena no Prêmio Multishow de 2025.

