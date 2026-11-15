Bruna Marquezine pega buquê em casamento e Shawn Mendes vira assuntoReprodução / X
Assim que Bruna ficou com as flores, os presentes começaram a gritar em coro: "Vai casar, vai casar!". Leo Fuchs entrou na brincadeira e fez uma referência ao artista, com quem a atriz vive um romance. "Ela vai casar com Shawn e pediu para eu cantar no casamento dela!", disse o produtor, para a diversão dos convidados.
Bruna Marquezine pega buquê em casamento e ouve: "Vai casar!" Crédito: Reprodução / Instagram https://t.co/dGw1k0igzn— Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2026
O momento aconteceu durante a festa, que contou com uma apresentação especial de Shawn Mendes. O cantor subiu ao palco e soltou a voz ao som de "Treat You Better", um de seus maiores sucessos. A participação animou os presentes, que aproveitaram a oportunidade para demonstrar o carinho pelo canadense.
Durante o show, o artista também ouviu um coro inusitado: "Eiro, eiro, eiro, o Shawn é brasileiro!". A brincadeira fez referência à proximidade do músico com o Brasil, país que tem frequentado nos últimos tempos.
Shawn Mendes faz show em casamento e ganha coro de convidados: "Brasileiro!" Crédito: Reprodução / Instagram https://t.co/RgXyvV2Vmi— Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2026
Casamento reuniu famosos
Desde então, Preta Gil, Bruno e Giovanna passaram a ocupar um lugar especial na história dos dois, considerados padrinhos do relacionamento. Em agosto de 2025, Leo pediu Gustavo em casamento durante uma viagem à Itália. O pedido aconteceu na Torre Normanna, construção medieval localizada na Costa Amalfitana.
Além de Bruna Marquezine e Shawn Mendes, a lista de famosos presentes na celebração contou com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que também foram padrinhos, Carolina Dieckmann, Rodrigo Simas, Camila Coelho, Giovanna Lancellotti e Gabriel David.
Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido sofisticado da grife Cult Gaia, com tecido plissado e estrutura inspirada na técnica japonesa de origami. A peça, avaliada em R$ 7.664, já havia chamado a atenção anteriormente ao ser usada pela cantora Marina Sena no Prêmio Multishow de 2025.
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