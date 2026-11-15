Fê Paes Leme posa com Bruno Gagliasso e Giovanna após afastamento - Reprodução / Instagram

Fê Paes Leme posa com Bruno Gagliasso e Giovanna após afastamentoReprodução / Instagram

Publicado 15/11/2026 11:54

Na cerimônia, que reuniu cerca de 200 convidados, os três foram padrinhos dos noivos. Bruno publicou uma foto ao lado da mulher e de Fernanda, em um momento descontraído, e brincou na legenda: "Ué, gente". O registro chamou atenção devido ao distanciamento entre os artistas, que já falaram publicamente sobre as mudanças na relação.Fernanda tem uma ligação antiga com a família. Além de ser madrinha de Bless, um dos filhos do casal, a atriz já era amiga de Bruno antes de ele começar a namorar Giovanna. Com o passar dos anos, as duas também se aproximaram e chegaram a apresentar juntas o podcast "Quem Pode, Pod", encerrado em 2023.Apesar da amizade de longa data, a relação esfriou e o afastamento virou assunto nas redes sociais, principalmente depois que Fernanda deixou de participar de ocasiões importantes na vida do casal.Relembre o afastamentoEm 2025, Fernanda falou abertamente sobre a distância entre ela, Bruno e Giovanna durante uma participação em um podcast. Na ocasião, a atriz explicou que o afastamento não foi provocado por uma discussão específica."A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também", declarou.A apresentadora também refletiu sobre o desgaste emocional que enfrentou ao tentar preservar a amizade. "Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta", afirmou.Ainda no ano passado, em entrevista à revista Quem, Fernanda voltou a abordar o assunto e demonstrou incômodo com a repercussão da história. Ela negou qualquer ressentimento e pediu que o público respeitasse a relação construída ao longo dos anos."Está tudo bem, não tem mágoa, tristeza, nada disso. É uma coisa que até prefiro… Às vezes, não dou entrevistas, não falo, porque todo mundo acaba...sendo um pouco inconveniente de tocar nesse assunto que já foi dito", explicou."As pessoas já perceberam e a nossa história está dentro de cada um de nós. A gente segue… Ninguém não se fala, não tem nenhuma briga homérica. Precisava de mais respeito também em relação a isso. É a vida, está tudo certo", completou.Bruno também comentou o distanciamento em uma entrevista neste ano e negou que tivesse ocorrido uma briga entre eles.A amizade dos artistas já havia passado por outros momentos delicados. Antes do casamento de Bruno e Giovanna, Fernanda chegou a ser convidada pelo ator para ser madrinha, mas acabou fora da lista. Posteriormente, ela contou que ficou chateada com a situação. Os dois também tiveram um breve envolvimento amoroso no passado.Apesar das declarações sobre o afastamento, nenhum dos três confirmou uma reconciliação. A foto publicada por Bruno, no entanto, marcou um novo encontro público entre os antigos amigos.