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Marisa Monte e Nando Reis cantam juntos 32 anos após separação
Cantora encerrou a turnê 'Phonica' diante de mais de 40 mil pessoas, em São Paulo, com participações especiais de Seu Jorge e Flor Jorge
Marisa Monte, de 55 anos, encerrou a turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" em grande estilo, na noite deste sábado (14), no Nubank Parque, em São Paulo. Diante de mais de 40 mil pessoas, a cantora recebeu convidados especiais no palco, entre eles o ex-namorado Nando Reis, com quem viveu um relacionamento entre 1990 e 1994.
Leia mais: Nando Reis relembra vício em álcool e cocaína: 'Virou um tormento'
O reencontro musical foi um dos destaques da apresentação. Juntos, Marisa e Nando interpretaram "Enquanto Isso" e "Pra Você Guardei o Amor", canção que também contou com a produção da artista. Além do antigo romance, os dois mantêm uma parceria musical de longa data, marcada por composições que fizeram sucesso na música popular brasileira.
Outro convidado da noite foi Seu Jorge. O cantor dividiu os vocais com Marisa em "Ainda Lembro" e "Pra Melhorar", música que integra a trilha sonora de "Quem Ama Cuida", atual novela das nove da TV Globo. A apresentação também contou com a participação de Flor Jorge, filha do artista.
O espetáculo marcou o fim de um projeto que percorreu diversas capitais brasileiras e passou por países como Itália e Portugal. Devido à boa recepção do público, a turnê ganhou uma nova série de apresentações no Brasil antes da despedida definitiva.
Ao longo do show, Marisa revisitou sucessos de diferentes fases da carreira, acompanhada por sua banda e uma orquestra sinfônica com mais de 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur. O repertório reuniu mais de 20 canções, que receberam coro do público.
Com quase quatro décadas de trajetória, a cantora acumula sucessos como "Bem Que Se Quis", "Beija Eu", "Amor I Love You" e "Não Vá Embora". A artista também marcou a música brasileira ao formar os Tribalistas, ao lado de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, em 2002.
O trio conquistou o público com músicas como "Já Sei Namorar", "Velha Infância" e "É Você". Em 2017, os artistas voltaram a se reunir para um segundo álbum e uma turnê nacional e internacional.
Na carreira solo, Marisa lançou discos como "Infinito Particular" (2006), "O Que Você Quer Saber de Verdade" (2011) e "Portas" (2021). A despedida da "Phonica" celebrou essa trajetória com uma plateia de diferentes gerações, que acompanhou os principais sucessos da artista.
O reencontro musical foi um dos destaques da apresentação. Juntos, Marisa e Nando interpretaram "Enquanto Isso" e "Pra Você Guardei o Amor", canção que também contou com a produção da artista. Além do antigo romance, os dois mantêm uma parceria musical de longa data, marcada por composições que fizeram sucesso na música popular brasileira.
Outro convidado da noite foi Seu Jorge. O cantor dividiu os vocais com Marisa em "Ainda Lembro" e "Pra Melhorar", música que integra a trilha sonora de "Quem Ama Cuida", atual novela das nove da TV Globo. A apresentação também contou com a participação de Flor Jorge, filha do artista.
O espetáculo marcou o fim de um projeto que percorreu diversas capitais brasileiras e passou por países como Itália e Portugal. Devido à boa recepção do público, a turnê ganhou uma nova série de apresentações no Brasil antes da despedida definitiva.
Ao longo do show, Marisa revisitou sucessos de diferentes fases da carreira, acompanhada por sua banda e uma orquestra sinfônica com mais de 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur. O repertório reuniu mais de 20 canções, que receberam coro do público.
Com quase quatro décadas de trajetória, a cantora acumula sucessos como "Bem Que Se Quis", "Beija Eu", "Amor I Love You" e "Não Vá Embora". A artista também marcou a música brasileira ao formar os Tribalistas, ao lado de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, em 2002.
O trio conquistou o público com músicas como "Já Sei Namorar", "Velha Infância" e "É Você". Em 2017, os artistas voltaram a se reunir para um segundo álbum e uma turnê nacional e internacional.
Na carreira solo, Marisa lançou discos como "Infinito Particular" (2006), "O Que Você Quer Saber de Verdade" (2011) e "Portas" (2021). A despedida da "Phonica" celebrou essa trajetória com uma plateia de diferentes gerações, que acompanhou os principais sucessos da artista.
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