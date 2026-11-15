Letícia Colin e Michel Melamed celebram 7 anos do filhoReprodução / Instagram
Em um dos vídeos, Uri aparece ao lado dos pais e demonstra entusiasmo ao conhecer a mesa principal da festa. "Eu amei! Olha esse bolo, está incrível", disse o menino. Letícia também comemorou o resultado da decoração. "Que emoção chegar e estar tudo lindo assim", declarou a artista.
Os registros mostram momentos em família e detalhes da celebração. O casal também posou com o filho, que escolheu o personagem dos videogames como tema para o aniversário. Esta foi a primeira festa de Uri desde que os artistas anunciaram a reconciliação, em janeiro deste ano.
Reconciliação após separação
Na época, Letícia também demonstrou carinho pelo ex-companheiro ao homenageá-lo nas redes sociais. "O melhor pai do mundo", escreveu a atriz, em uma publicação dedicada a Michel.
Em janeiro de 2026, os dois confirmaram que haviam retomado o relacionamento. Apesar da reconciliação, decidiram continuar em casas separadas. A escolha permite conciliar as rotinas profissionais e preservar o espaço individual, sem deixar de compartilhar os cuidados com o filho.
Em entrevista ao programa "Conversa Vai, Conversa Vem", Letícia falou sobre os desafios que enfrentou durante o afastamento e as mudanças necessárias para reconstruir a relação. "Um pouquinho mais de espaço para cada um, conviver com as diferenças de um jeito mais organizado", afirmou.
A atriz também comentou a intensidade dos sentimentos pela maternidade. "Sinto um amor violento pelo meu filho. Ele me dói, me atravessa, me desnorteia", disse. A comemoração dos sete anos de Uri reuniu momentos de diversão, fotos em família e a presença dos dois artistas ao lado do aniversariante.
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