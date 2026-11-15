Letícia Colin e Michel Melamed celebram 7 anos do filho - Reprodução / Instagram

Letícia Colin e Michel Melamed celebram 7 anos do filhoReprodução / Instagram

Publicado 15/11/2026 14:11

Leticia Colin , de 36 anos, e Michel Melamed, de 50, celebraram os sete anos do filho, Uri, com uma festa inspirada no personagem Sonic, na tarde deste sábado (14), no Rio. A atriz compartilhou nas redes sociais registros da comemoração, que teve decoração colorida, bolo temático e uma fantasia do famoso ouriço azul para o aniversariante.

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Em um dos vídeos, Uri aparece ao lado dos pais e demonstra entusiasmo ao conhecer a mesa principal da festa. "Eu amei! Olha esse bolo, está incrível", disse o menino. Letícia também comemorou o resultado da decoração. "Que emoção chegar e estar tudo lindo assim", declarou a artista.



Os registros mostram momentos em família e detalhes da celebração. O casal também posou com o filho, que escolheu o personagem dos videogames como tema para o aniversário. Esta foi a primeira festa de Uri desde que os artistas anunciaram a reconciliação, em janeiro deste ano. Em um dos vídeos, Uri aparece ao lado dos pais e demonstra entusiasmo ao conhecer a mesa principal da festa. "Eu amei! Olha esse bolo, está incrível", disse o menino. Letícia também comemorou o resultado da decoração. "Que emoção chegar e estar tudo lindo assim", declarou a artista.Os registros mostram momentos em família e detalhes da celebração. O casal também posou com o filho, que escolheu o personagem dos videogames como tema para o aniversário. Esta foi a primeira festa de Uri desde que os artistas anunciaram a reconciliação, em janeiro deste ano.

Reconciliação após separação

Letícia e Michel começaram a namorar em 2015, depois de se conhecerem no programa "Bipolar Show". Em 2024, os dois anunciaram a separação, mas mantiveram a parceria na criação de Uri. Mesmo durante o período em que estiveram afastados, os artistas fizeram questão de passar juntos o aniversário do menino.



Na época, Letícia também demonstrou carinho pelo ex-companheiro ao homenageá-lo nas redes sociais. "O melhor pai do mundo", escreveu a atriz, em uma publicação dedicada a Michel.



Em janeiro de 2026, os dois confirmaram que haviam retomado o relacionamento. Apesar da reconciliação, decidiram continuar em casas separadas. A escolha permite conciliar as rotinas profissionais e preservar o espaço individual, sem deixar de compartilhar os cuidados com o filho.



Em entrevista ao programa "Conversa Vai, Conversa Vem", Letícia falou sobre os desafios que enfrentou durante o afastamento e as mudanças necessárias para reconstruir a relação. "Um pouquinho mais de espaço para cada um, conviver com as diferenças de um jeito mais organizado", afirmou.



A atriz também comentou a intensidade dos sentimentos pela maternidade. "Sinto um amor violento pelo meu filho. Ele me dói, me atravessa, me desnorteia", disse. A comemoração dos sete anos de Uri reuniu momentos de diversão, fotos em família e a presença dos dois artistas ao lado do aniversariante.