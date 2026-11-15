Vera Fischer - Reprodução / Instagram

Vera Fischer Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2026 15:54

"Tenho um excelente dermatologista que me dá cremes incríveis. Não quero mexer na minha cara. Eu me olho no espelho, vejo uma ruga aqui e ali, mas eu tenho medo de, se eu mexer, não vou me reconhecer no espelho", afirmou a artista, que participou do evento como palestrante.Apesar da decisão, Vera deixou claro que não descarta a possibilidade de realizar procedimentos estéticos no futuro. "Mas isso agora. Pode ser que daqui pra frente eu queira fazer, aí eu vou fazer", completou.A atriz explicou que prefere manter os cuidados com a pele por meio de tratamentos dermatológicos. Para ela, as marcas naturais da idade não são motivo suficiente para uma intervenção cirúrgica. A preocupação, segundo a artista, está nas possíveis mudanças em sua aparência.Durante o bate-papo, Vera também comentou outro assunto relacionado à vaidade: os cabelos brancos. Embora tenha decidido preservar os traços naturais do rosto, ela confessou que não pretende abandonar a tintura."Eu acho que eu sou muito branquela, e de cabelo branco, eu não gosto. Mas tem pessoas que ficam lindíssimas. Acho muito lindo, só que não combina muito comigo. As pessoas falam: 'já que você é toda natural, deixa o cabelo branco'. Eu falo: não, gente", declarou.A artista ressaltou, assim, que admira quem opta por assumir os fios grisalhos, mas não se identifica com esse visual. Para ela, a escolha sobre a aparência deve levar em consideração as preferências pessoais.