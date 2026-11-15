Vera Fischer Reprodução / Instagram
"Tenho um excelente dermatologista que me dá cremes incríveis. Não quero mexer na minha cara. Eu me olho no espelho, vejo uma ruga aqui e ali, mas eu tenho medo de, se eu mexer, não vou me reconhecer no espelho", afirmou a artista, que participou do evento como palestrante.
Apesar da decisão, Vera deixou claro que não descarta a possibilidade de realizar procedimentos estéticos no futuro. "Mas isso agora. Pode ser que daqui pra frente eu queira fazer, aí eu vou fazer", completou.
A atriz explicou que prefere manter os cuidados com a pele por meio de tratamentos dermatológicos. Para ela, as marcas naturais da idade não são motivo suficiente para uma intervenção cirúrgica. A preocupação, segundo a artista, está nas possíveis mudanças em sua aparência.
Durante o bate-papo, Vera também comentou outro assunto relacionado à vaidade: os cabelos brancos. Embora tenha decidido preservar os traços naturais do rosto, ela confessou que não pretende abandonar a tintura.
"Eu acho que eu sou muito branquela, e de cabelo branco, eu não gosto. Mas tem pessoas que ficam lindíssimas. Acho muito lindo, só que não combina muito comigo. As pessoas falam: 'já que você é toda natural, deixa o cabelo branco'. Eu falo: não, gente", declarou.
A artista ressaltou, assim, que admira quem opta por assumir os fios grisalhos, mas não se identifica com esse visual. Para ela, a escolha sobre a aparência deve levar em consideração as preferências pessoais.
Trajetória de Vera Fischer
Ao longo da carreira, participou de produções como "Mandala" (1987) e consolidou seu nome entre as atrizes conhecidas do país.
Recentemente, Vera também apareceu em uma lista das 100 mulheres mais sexy do mundo, na qual ocupou a 50ª posição, à frente de famosas como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.
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