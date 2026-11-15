Marcelo Sangalo Reprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Marcelo Sangalo, de 17 anos, está pronto para dar novos passos na carreira musical. Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, o jovem revelou que já tem diversas músicas prontas para lançar e pretende conquistar seu próprio espaço na indústria. Apesar de crescer ao lado de uma das maiores cantoras do Brasil, ele deixou claro que deseja construir uma trajetória independente da fama da mãe.
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Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, neste sábado (14), Marcelo abriu o jogo sobre seus projetos profissionais. O adolescente, que esteve no show da mãe em Salvador, na Bahia, contou que a paixão pela música faz parte de sua vida e adiantou que pretende apresentar suas produções ao público aos poucos.

"Minha vida é a música. Eu tenho uma conexão com a música muito absurda, que nem eu mesmo consigo explicar. Estou com bastante música pronta e vou começando a lançar aos pouquinhos", afirmou.

A relação de Marcelo com a música não é novidade. O jovem já participou de diversas apresentações ao lado de Ivete Sangalo e mostrou suas habilidades na percussão, instrumento com o qual costuma acompanhar a artista no palco. Agora, ele também pretende explorar outros caminhos e investir em projetos próprios.

Recentemente, Marcelinho estreou como DJ durante uma festa de aniversário na capital baiana. A experiência marcou uma nova etapa de sua trajetória e reforçou o desejo de seguir profissionalmente no universo musical. "Vamos começar agora a carreira. Eu tive a primeira estreia no aniversário e vamos pra cima, né? Música é uma coisa pela qual sou apaixonado", declarou.

Mesmo com a influência da família no meio artístico, o adolescente afirmou que não pretende depender da popularidade da mãe para alcançar reconhecimento. Marcelo destacou a importância de desenvolver sua identidade musical e conquistar oportunidades ao longo do tempo, sem pular etapas. "Estamos chegando na cena agora. Independentemente de minha mãe ser a pessoa que ela é, eu tenho que construir a minha carreira devagarzinho, como qualquer outra pessoa", ressaltou.

Animado com os próximos passos, o filho de Ivete demonstrou confiança nos projetos que prepara. Sem estabelecer uma data específica para os lançamentos, ele reforçou que pretende dar continuidade às apresentações e conquistar espaço na cena artística. "A gente vai indo, vamos continuar nos lugares e fé em Deus que sempre vai dar certo. Eu tenho muita fé e a gente faz um trabalho muito legal", concluiu.