Marcelo Sangalo - Reprodução / Instagram

Marcelo Sangalo Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2026 17:00 | Atualizado 15/11/2026 17:02

Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, neste sábado (14), Marcelo abriu o jogo sobre seus projetos profissionais. O adolescente, que esteve no show da mãe em Salvador, na Bahia, contou que a paixão pela música faz parte de sua vida e adiantou que pretende apresentar suas produções ao público aos poucos."Minha vida é a música. Eu tenho uma conexão com a música muito absurda, que nem eu mesmo consigo explicar. Estou com bastante música pronta e vou começando a lançar aos pouquinhos", afirmou.A relação de Marcelo com a música não é novidade. O jovem já participou de diversas apresentações ao lado de Ivete Sangalo e mostrou suas habilidades na percussão, instrumento com o qual costuma acompanhar a artista no palco. Agora, ele também pretende explorar outros caminhos e investir em projetos próprios.Recentemente, Marcelinho estreou como DJ durante uma festa de aniversário na capital baiana. A experiência marcou uma nova etapa de sua trajetória e reforçou o desejo de seguir profissionalmente no universo musical. "Vamos começar agora a carreira. Eu tive a primeira estreia no aniversário e vamos pra cima, né? Música é uma coisa pela qual sou apaixonado", declarou.Mesmo com a influência da família no meio artístico, o adolescente afirmou que não pretende depender da popularidade da mãe para alcançar reconhecimento. Marcelo destacou a importância de desenvolver sua identidade musical e conquistar oportunidades ao longo do tempo, sem pular etapas. "Estamos chegando na cena agora. Independentemente de minha mãe ser a pessoa que ela é, eu tenho que construir a minha carreira devagarzinho, como qualquer outra pessoa", ressaltou.Animado com os próximos passos, o filho de Ivete demonstrou confiança nos projetos que prepara. Sem estabelecer uma data específica para os lançamentos, ele reforçou que pretende dar continuidade às apresentações e conquistar espaço na cena artística. "A gente vai indo, vamos continuar nos lugares e fé em Deus que sempre vai dar certo. Eu tenho muita fé e a gente faz um trabalho muito legal", concluiu.