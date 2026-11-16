Kelly Key relata susto após pouso de emergência de avião Reprodução/Instagram
Avião com Kelly Key realiza pouso de emergência
Cantora retornava de casamento em Fernando de Noronha quando aeronave enfrentou turbulência devido ao mau tempo
Sem arrependimento
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Cantor prometeu enviar flores toda semana a Maria Alice e Maria Flor, com o objetivo de elevar as expectativas das meninas no amor
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