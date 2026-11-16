Kelly Key relata susto após pouso de emergência de avião - Reprodução/Instagram

Kelly Key relata susto após pouso de emergência de avião Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2026 09:50

Kelly Key , de 43 anos, relatou a tensão após enfrentar uma tempestade e turbulência durante voo que precisou fazer um pouso de emergência no Rio de Janeiro. O episódio aconteceu na noite de domingo (15), enquanto a empresária retornava do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira em Fernando de Noronha, Pernambuco.

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"Foi [desesperador]. Graças a Deus, agora está tudo bem. [...] E você pode falar com qualquer pessoa aqui, foi extremamente desafiador. Foi uma tempestade. A gente viu os raios aqui de dentro, ele [o avião] estava completamente torto, teve momentos que a gente quase saía do banco. Foi horrível", afirmou.

O desembarque estava previsto para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde a cantora faria uma conexão para retornar a Angola. "Foi o pior [voo] da minha vida. Eu ia para São Paulo e, amanhã, tem voo para Luanda. Eu vou adiar o voo de Luanda, vou [ficar] no Rio mais um ou dois dias e depois vou para São Paulo. Jesus do céu, não quero entrar em avião nos próximos dias".

Durante a turbulência, a empresária revelou que o pensamento estava voltado para a família. "A gente só pensa nos filhos. Foi desafiador", resumiu. Kelly Key é mãe de Suzanna Freitas, fruto da antiga relação com Latino, além de Jaime e Artur, do atual casamento com Mico Freitas.

Sem arrependimento



Em outubro, Kelly Key publicou um vídeo em seu canal do YouTube e relembrou o ensaio nu para a revista Playboy, em 2002, e comentou que não se arrepende de ter feito as fotos sensuais. A lembrança faz parte das comemorações de seus 25 anos de carreira.

"Nunca tive problema em usar minha beleza, meu corpo e a minha sensualidade ao meu favor. E olhando para essa mulher de hoje, não sinto vontade nenhuma de pedir desculpas por ou para ela por tudo que tenha feito. Também era uma escolha minha, não fui forçada a fazer nada. Pelo contrário, eram as minhas escolhas para aquela geração e para aquela época", declarou.

"Era uma mulher jovem, vivendo em uma época diferente, entendendo a própria imagem e descobrindo o poder que ela tinha, aos poucos, junto com todo mundo me ouvindo e me vendo. Se aquilo fazia um holofote chegar até mim, tudo bem. A minha preocupação sempre foi: agora que o holofote está aqui, o que vou fazer com ele? Porque chamar atenção é uma coisa, ter alguma coisa para dizer quando as pessoas estão prestando atenção em você é outra", completou a empresária.