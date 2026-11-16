José de Abreu foi criticado por Gabriela Duarte - Reprodução / Instagram

José de Abreu foi criticado por Gabriela DuarteReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 10:14

Gabriela Duarte, de 52 anos, afirmou que algumas atitudes de José de Abreu , de 80, ultrapassam divergências políticas. Durante participação no BNTV Brasil neste domingo (15), a atriz foi questionada sobre o colega e disse que não o defenderia diante de episódios que considera incompatíveis com uma “convivência em sociedade”.

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?



Gabriela Duarte criticou o comportamento do ator José de Abreu durante participação em um programa na internet, na última quarta-feira. https://t.co/gG6md9l9DA — Amante do Entretenimento (@amanteentreten) November 14, 2026





“Não dá para passar pano para esse tipo de posicionamento, independente de política”, declarou Gabriela. Para ela, discussões sobre comportamento acabam sendo frequentemente reduzidas a disputas ideológicas. “Hoje em dia as pessoas estão levando tudo para política. Não tem nada que você vá falar que as pessoas não queiram associar com a questão política.” “Não dá para passar pano para esse tipo de posicionamento, independente de política”, declarou Gabriela. Para ela, discussões sobre comportamento acabam sendo frequentemente reduzidas a disputas ideológicas. “Hoje em dia as pessoas estão levando tudo para política. Não tem nada que você vá falar que as pessoas não queiram associar com a questão política.”

LEIA MAIS: Filho de Ivete Sangalo revela que tem músicas prontas para lançar

LEIA MAIS: Vera Fischer abre o jogo sobre plásticas aos 74 anos: 'Tenho medo'



A atriz argumentou que a crítica parte de outro parâmetro. “Como pessoa, como ser humano, eu acho que a gente tem que ter uma postura normal de convivência em sociedade. Acho que ficou muito claro, notório, muitas coisas que o senhor Zé de Abreu fez e que realmente não são legais.”



As declarações ocorreram no quadro “Nocauteia ou Baixa a Guarda?”, no qual Gabriela precisava reagir a nomes apresentados no telão. Ao aparecer José de Abreu, ela escolheu “nocautear” o ator.



O caso envolvendo Glória Perez foi um dos exemplos lembrados durante a conversa. “Isso definitivamente não tem defesa, não tem como. E não existe partido ou esquerda ou direita que apoie”, afirmou Gabriela. Ela completou: “Ninguém quer se sentir representado por uma pessoa que agride uma mãe enlutada”. A atriz argumentou que a crítica parte de outro parâmetro. “Como pessoa, como ser humano, eu acho que a gente tem que ter uma postura normal de convivência em sociedade. Acho que ficou muito claro, notório, muitas coisas que o senhor Zé de Abreu fez e que realmente não são legais.”As declarações ocorreram no quadro “Nocauteia ou Baixa a Guarda?”, no qual Gabriela precisava reagir a nomes apresentados no telão. Ao aparecer José de Abreu, ela escolheu “nocautear” o ator.O caso envolvendo Glória Perez foi um dos exemplos lembrados durante a conversa. “Isso definitivamente não tem defesa, não tem como. E não existe partido ou esquerda ou direita que apoie”, afirmou Gabriela. Ela completou: “Ninguém quer se sentir representado por uma pessoa que agride uma mãe enlutada”.