José de Abreu foi criticado por Gabriela DuarteReprodução / Instagram
DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?— Amante do Entretenimento (@amanteentreten) November 14, 2026
Gabriela Duarte criticou o comportamento do ator José de Abreu durante participação em um programa na internet, na última quarta-feira. https://t.co/gG6md9l9DA
“Não dá para passar pano para esse tipo de posicionamento, independente de política”, declarou Gabriela. Para ela, discussões sobre comportamento acabam sendo frequentemente reduzidas a disputas ideológicas. “Hoje em dia as pessoas estão levando tudo para política. Não tem nada que você vá falar que as pessoas não queiram associar com a questão política.”
A atriz argumentou que a crítica parte de outro parâmetro. “Como pessoa, como ser humano, eu acho que a gente tem que ter uma postura normal de convivência em sociedade. Acho que ficou muito claro, notório, muitas coisas que o senhor Zé de Abreu fez e que realmente não são legais.”
As declarações ocorreram no quadro “Nocauteia ou Baixa a Guarda?”, no qual Gabriela precisava reagir a nomes apresentados no telão. Ao aparecer José de Abreu, ela escolheu “nocautear” o ator.
O caso envolvendo Glória Perez foi um dos exemplos lembrados durante a conversa. “Isso definitivamente não tem defesa, não tem como. E não existe partido ou esquerda ou direita que apoie”, afirmou Gabriela. Ela completou: “Ninguém quer se sentir representado por uma pessoa que agride uma mãe enlutada”.
No segundo turno, disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro, José também cobrou que outros artistas se posicionassem. Entre os nomes citados por ele estavam Selton Mello, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann, Danton Mello e Deborah Secco. O ator afirmou que não cobrava necessariamente apoio ao PT ou a Lula, mas uma manifestação contra o que classificava como avanço do “fascismo”.
Episódio com Glória Perez
A discussão mencionada por Gabriela aconteceu em 2019, depois que Glória Perez comentou nas redes sociais o retorno da página “Pavão Misterioso”, que se apresentava como uma resposta de apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro às reportagens do The Intercept Brasil sobre mensagens atribuídas ao ex-ministro Sergio Moro. Eduardo Bolsonaro chegou a compartilhar a publicação da autora.
Horas depois, José de Abreu relacionou o posicionamento político de Glória ao de Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez, filha da escritora. “O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Gloria Perez apoiando o mesmo espectro político! Que tempos!”, escreveu.
Glória reagiu imediatamente e classificou o ator como “canalha”. “Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É block e mais nada!”, declarou. Os dois já haviam trabalhado juntos em novelas como “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes”, de 2007, e “Caminho das Índias”, de 2009.
Após a repercussão, José de Abreu recuou e pediu desculpas. “Gloria, eu fiz apenas uma constatação, não tive intenção de magoar você, jamais faria isso. Se você sentiu assim, desculpe”, escreveu.
Eduardo Bolsonaro também entrou na discussão e criticou o ator. Na publicação, ele questionou “até onde vai a canalhice do ser humano” e reclamou do espaço que José de Abreu ainda recebia publicamente.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa