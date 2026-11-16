Anitta foi indicada ao 'Grammy 2027'Reprodução / Instagram
A vitória encerrou um jejum de mais de uma década desde a primeira indicação da artista, em 2014. Anitta superou Ludom, Luedji Luna, Jenni Mosello e Marina Sena. Ela também concorria a Álbum do Ano.
No discurso, a cantora celebrou o espaço dado à música brasileira na cerimônia e destacou que o Brasil também faz parte da América Latina. “Eu entendo que o idioma nos separa um pouco, mas o meu sonho é que sejamos unidos como uma coisa só, porque somos muito similares, temos uma cultura muito importante, muito forte”, afirmou.
Anitta também explicou que o disco surgiu em meio a uma transformação pessoal. “Esse álbum nasceu de uma vontade de me transformar internamente. Nasceu de (...) uma jornada espiritual que me mudou para sempre”, declarou.
Após a indicação, Anitta comentou a novidade em stories publicados no Instagram. Ainda pela manhã, a cantora contou que nunca produziu “Equilibrivm” pensando em premiações e disse que sua principal preocupação era fazer com que o trabalho chegasse ao público.
“Você sabe que eu não faço álbum, não fiz álbum pensando nisso. Era muito mais importante para mim que o álbum tivesse uma aderência popular, que as pessoas cantassem, enfim, se conectassem com o álbum”, afirmou.
Na gravação, a pessoa que acompanhava Anitta brincou que, para ela, o Grammy sempre teve mais importância. A cantora relembrou que as duas chegaram a discordar sobre o assunto durante o processo do disco. “Ela ficava mais [pensando] no Grammy. Mas eu falava ‘Cara, para de pensar nisso!’. A gente tinha várias questões, vários embates”, contou.
Confira a lista completa dos indicados ao Grammy 2027
Melhor Gravação Dance/Eletrônica
“Lights Burn Dimmer” — Fred Again.. e Jamie T
“I Feel So Free” — Madonna
“Crank” — Slayyyter
“My Old Ways” — Tame Impala
“Melatonin” — Tinashe
“Music” — Underscores
Melhor Performance de Rock
“Sarniezz” — Angine de Poitrine
“Lost Boys” — Phoebe Bridgers
“Trinidad” — Geese
“What’s Wrong With Me” — Olivia Rodrigo e Robert Smith
“In The Stars” — The Rolling Stones
Melhor Performance Solo de R&B
“Morning Dew (Donk)” — Beyoncé
“Out The Window” — Kehlani
“Let Me” — Victoria Monét
“Pressha” — Jill Scott
“What You Need” — Tems
Melhor Performance de Rap Melódico
“This Woman” — Busta Rhymes, J Dilla e D’Angelo
“Safe” — Cardi B e Kehlani
“Girl, Get Up.” — Doechii e SZA
“E85” — Don Toliver
“Watching Us” — Wale e Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
“E85” — Don Toliver
“Errtime” — Cardi B
“Girl, Get Up.” — Doechii e SZA
“Let ’Em Know” — T.I.
“Spend Dat” — Yung Miami
Melhor Performance Solo de Country
“The Whole World” — Vince Gill
“Choosin’ Texas” — Ella Langley
“Dry Spell” — Kacey Musgraves
“Can’t Sit Still” — conforme divulgado pela premiação
Melhor Álbum de Música Global
“Equilibrivm” — Anitta
“Oriadé” — Davido
“Hope!!” — Angélique Kidjo
“Starrgirl” — Ayra Starr
“Love Is a Kingdom” — Tems
Melhor Álbum Gospel
“Devotion” — Cory Henry
“Revival: Live in Dallas” — Lisa Knowles Smith & The Brown Singers
“Closer: Live in Chicago” — Jonathan McReynolds
“Sunday Morning” — PJ Morton
“The Hymns” — CeCe Winans
Melhor Álbum de Pop Latino
“No Me Arrepiento de Sentir Tanto” — Karol G
“Femme Fatale” — Mon Laferte
“Muda” — Carín León
“¿Dónde Es El After?” — Rawayana
“Bendito Verano” — Elena Rose
Melhor Performance de Música Africana
“Gratitude” — Mr Eazi e Asake
“Aye Kan (Are You Coming Back?)” — Angélique Kidjo e Ayra Starr
“No Tradition, No Africa” — King Ayisoba e Rocky Dawuni
“Big Daddy” — Tems
“Jogodo” — Wizkid, Mr Eazi e Asake
Melhor Performance Pop Solo
“Man I Need” — Olivia Dean
“Risk It All” — Bruno Mars
“Where Is My Husband!” — Raye
“The Cure” — Olivia Rodrigo
“Sauvignon Blanc” — Rosalía
Artista Revelação
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Melhor Performance Pop de Duo/Grupo
“Runway” — Lady Gaga e Doechii
“Bring Your Love” — Madonna e Sabrina Carpenter
“Click Clack Symphony.” — Raye e Hans Zimmer
“The Life of a Showgirl” — Taylor Swift e Sabrina Carpenter
“Dracula” — Tame Impala e Jennie
Melhor Álbum Vocal Pop
“The Art of Loving” — Olivia Dean
“Petal” — Ariana Grande
“The Romantic” — Bruno Mars
“This Music May Contain Hope.” — Raye
“You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” — Olivia Rodrigo
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa