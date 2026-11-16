Ana Castela comemora aniversário de 27 anos e recebe homenagem da mãe - Reprodução / Instagram

Ana Castela comemora aniversário de 27 anos e recebe homenagem da mãeReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 14:04

Rumores com Jon Vlogs

Michele Castela aproveitou a ocasião para homenagear a filha nas redes sociais. “O mundo conhece a Ana Castela, mas para mim ela sempre vai ser a minha Ana Flávia”, escreveu.Na declaração, a mãe da cantora falou sobre a personalidade da filha e o orgulho pelas conquistas dela. “Eu conheço de pertinho esse coração enorme, esse jeito único, essa mulher de tantos sonhos e que tem tanta coisa boa dentro de si”, afirmou.“Que a vida continue sendo generosa com você, minha filha! Que nunca faltem motivos pra sorrir, saúde, amor e pessoas boas ao seu lado. Tenho muito orgulho de você e sou muito feliz por viver tudo isso de pertinho, por todas as suas conquistas”, completou Michele, antes de encerrar com um “Feliz aniversário, linda da mãe! Te amo muito!”.Nas últimas semanas, Ana também teve seu nome mencionado na internet pela proximidade com Jon Vlogs, de 27 anos. Na madrugada do dia 9 de novembro, o influenciador publicou e depois apagou um vídeo em que mostrava uma surpresa romântica preparada para a cantora, com balões em formato de coração, pétalas, luzes, um buquê e porta-retratos com fotos dos dois.Na gravação, Jon demonstrava frustração enquanto mostrava o ambiente decorado. Pouco antes, os dois participaram do after da Fórmula 1 promovido por João Silva. Na saída do evento, o influenciador foi visto irritado e internautas passaram a especular sobre um possível desentendimento. A suposta briga não foi confirmada por nenhum dos dois.Os rumores de romance já vinham circulando desde outubro. Na ocasião, Jon reclamou da pressão para que a relação entre eles fosse definida como namoro. “Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos (...) Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: ‘tá junto, tá casado, tá junto, namoro’”, declarou.As especulações aumentaram após Ana e Jon aparecerem juntos em Orlando, nos Estados Unidos, e, posteriormente, gravarem uma trend em plena Times Square, em Nova York.