Tony Bellotto, dos Titãs, fala sobre recuperação após internação - Reprodução / Instagram

Tony Bellotto, dos Titãs, fala sobre recuperação após internaçãoReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 15:57

Tony Bellotto, de 66 anos, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (16) ao atualizar seu estado de saúde após uma internação no início de novembro . O guitarrista dos Titãs publicou um vídeo nas redes sociais, contou que está melhor e confirmou que pretende retornar aos palcos nos próximos shows da banda. O músico precisou se afastar de uma apresentação no dia 7 de novembro, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por recomendação médica.

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"Olá, pessoal. Eu tô aqui pra agradecer a todas as mensagens carinhosas e boas vibrações emanadas por vocês. Eu tô melhorando e eu estarei de volta nos próximos shows dos Titãs", declarou o artista no Instagram.



Na gravação, Tony também fez questão de agradecer aos integrantes da banda que assumiram a apresentação durante sua ausência e revelou que acompanhou alguns momentos do show pela internet. "Agradeço especialmente o Branco, o Brito, o Mário, o Beto e o Alê por terem segurado a onda e feito um showzaço em São José dos Campos", afirmou. "E também o público de São José, que vibrou muito. Eu não pude ir, mas acompanhei vendo as cenas pela internet", completou.



Além do compromisso com os Titãs, o músico precisou cancelar sua participação no Congresso de Oncologia Clínica, evento no qual estava previsto para falar sobre sua experiência. "Eu falaria, mas acabei sendo substituído pela dupla brilhante de médicas, doutora Fernanda Caparelli e doutora Ana Coradasi", explicou.



Ao encerrar o vídeo, Tony deixou uma mensagem para os admiradores que acompanham sua recuperação. "É isso. Estou bem. Nos vemos logo. Tchau". Apesar de confirmar a intenção de participar dos próximos shows, Tony não informou uma data específica para seu retorno. "Olá, pessoal. Eu tô aqui pra agradecer a todas as mensagens carinhosas e boas vibrações emanadas por vocês. Eu tô melhorando e eu estarei de volta nos próximos shows dos Titãs", declarou o artista no Instagram.Na gravação, Tony também fez questão de agradecer aos integrantes da banda que assumiram a apresentação durante sua ausência e revelou que acompanhou alguns momentos do show pela internet. "Agradeço especialmente o Branco, o Brito, o Mário, o Beto e o Alê por terem segurado a onda e feito um showzaço em São José dos Campos", afirmou. "E também o público de São José, que vibrou muito. Eu não pude ir, mas acompanhei vendo as cenas pela internet", completou.Além do compromisso com os Titãs, o músico precisou cancelar sua participação no Congresso de Oncologia Clínica, evento no qual estava previsto para falar sobre sua experiência. "Eu falaria, mas acabei sendo substituído pela dupla brilhante de médicas, doutora Fernanda Caparelli e doutora Ana Coradasi", explicou.Ao encerrar o vídeo, Tony deixou uma mensagem para os admiradores que acompanham sua recuperação. "É isso. Estou bem. Nos vemos logo. Tchau". Apesar de confirmar a intenção de participar dos próximos shows, Tony não informou uma data específica para seu retorno.

Relembre a internação

A ausência de Tony Bellotto no show dos Titãs foi anunciada pela banda no dia 6 de novembro, um dia antes da apresentação em São José dos Campos. Na ocasião, a assessoria informou que o artista havia sofrido uma "intercorrência clínica" e foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



Por orientação médica, o guitarrista precisou se afastar temporariamente dos compromissos profissionais. A equipe não divulgou detalhes sobre a causa do problema de saúde.



Em março de 2025, Tony revelou que havia recebido o diagnóstico de câncer de pâncreas. No mês seguinte, passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e, posteriormente, realizou sessões de quimioterapia.



Em agosto do mesmo ano, o músico retomou as apresentações com os Titãs, banda que ajudou a fundar há mais de quatro décadas. Desde o diagnóstico, o artista também passou a falar publicamente sobre sua experiência com a doença e os cuidados com a saúde.

