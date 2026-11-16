Cintia Dicker comenta foto de Pedro Scooby e levanta suspeitas de volta - Reprodução / Instagram

Cintia Dicker comenta foto de Pedro Scooby e levanta suspeitas de voltaReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 16:36

Pedro Scooby , de 38 anos, chamou a atenção dos internautas ao publicar uma foto sem camisa e de bermuda no Instagram, no último sábado (14). No registro, o surfista apareceu ao lado de uma prancha de surfe e aproveitou o dia de sol. No entanto, o que mais repercutiu foi o comentário de sua ex-mulher, Cintia Dicker, de 39, com quem anunciou a separação em agosto deste ano.

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"O sol voltou. Amém", escreveu Scooby na legenda da publicação. A modelo não deixou a postagem passar despercebida e entrou na brincadeira. "Bom, hein!!! Que o sol voltou", comentou, acompanhada de emojis.



A interação despertou a curiosidade dos seguidores, que aproveitaram para fazer piadas e até especular sobre uma possível reconciliação. "Tira o peixe que ele trouxe dentro desse calção", escreveu uma internauta. "E grandão, hein!! O sol", brincou outra. "Será que deu saudade?", questionou uma terceira.



Outros usuários também interpretaram a mensagem de Cintia como uma possível indireta sobre a relação dos dois. "Não só o sol que voltou, né?", comentou uma pessoa. "Hm, já entendi quem voltou", afirmou outra. "O tanto que eu estou rindo dos comentários", divertiu-se mais uma seguidora.



O comentário da modelo recebeu quase 400 curtidas. Já a publicação do ex-BBB ultrapassou a marca de 62 mil curtidas e reuniu diversas mensagens sobre a aparência física do surfista.



"Foi surfar, e voltou com o peixe dentro da bermuda", brincou uma seguidora. A mensagem se tornou a mais curtida da postagem, com mais de 2,7 mil curtidas. "Fiquei surda com esse volume todo", disparou outra. Elogios como "Trincado", "galã" e "shape" também apareceram entre as reações.



Apesar das especulações dos fãs, Pedro e Cintia não fizeram qualquer anúncio sobre uma possível reconciliação. A interação ocorreu cerca de três meses depois de os dois tornarem pública a separação. "O sol voltou. Amém", escreveu Scooby na legenda da publicação. A modelo não deixou a postagem passar despercebida e entrou na brincadeira. "Bom, hein!!! Que o sol voltou", comentou, acompanhada de emojis.A interação despertou a curiosidade dos seguidores, que aproveitaram para fazer piadas e até especular sobre uma possível reconciliação. "Tira o peixe que ele trouxe dentro desse calção", escreveu uma internauta. "E grandão, hein!! O sol", brincou outra. "Será que deu saudade?", questionou uma terceira.Outros usuários também interpretaram a mensagem de Cintia como uma possível indireta sobre a relação dos dois. "Não só o sol que voltou, né?", comentou uma pessoa. "Hm, já entendi quem voltou", afirmou outra. "O tanto que eu estou rindo dos comentários", divertiu-se mais uma seguidora.O comentário da modelo recebeu quase 400 curtidas. Já a publicação do ex-BBB ultrapassou a marca de 62 mil curtidas e reuniu diversas mensagens sobre a aparência física do surfista."Foi surfar, e voltou com o peixe dentro da bermuda", brincou uma seguidora. A mensagem se tornou a mais curtida da postagem, com mais de 2,7 mil curtidas. "Fiquei surda com esse volume todo", disparou outra. Elogios como "Trincado", "galã" e "shape" também apareceram entre as reações.Apesar das especulações dos fãs, Pedro e Cintia não fizeram qualquer anúncio sobre uma possível reconciliação. A interação ocorreu cerca de três meses depois de os dois tornarem pública a separação.

Relembre a separação

Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmaram o fim do casamento no fim de agosto, após sete anos de relacionamento. Na ocasião, o surfista revelou que eles já estavam separados havia dois meses e não moravam mais na mesma casa.



Ao falar sobre o término, o ex-BBB fez questão de esclarecer que não houve infidelidade ou conflitos relacionados à decisão do casal. "Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", declarou.



Na época, Scooby também afirmou que os dois manteriam uma relação próxima, apesar do fim da união. O surfista e a modelo começaram a namorar no fim de 2019 e oficializaram o casamento no ano seguinte.



Da relação, nasceu Aurora, de 3 anos. Pedro também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.

