Clara Moneke reage à cantada de Simaria em Breno FerreiraReprodução / Instagram
"Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo", escreveu Clara em uma publicação do perfil do Gshow no Instagram, que compartilhou o vídeo da interação. A artista ainda fez referência ao bordão "coleguinha", conhecido desde a época em que Simaria formava dupla sertaneja com a irmã, Simone Mendes.
A situação aconteceu após a apresentação de Breno na competição de dança. Na hora de avaliar o desempenho do participante, Simaria elogiou o ator. "Eu achei esse menino bonito. Eu tô na pista, tu tá também?", perguntou a cantora. Sem graça com a abordagem, Breno deixou claro que estava comprometido: "Se tem uma coisa que eu não tô é disponível".
Luciano Huck entrou na brincadeira e explicou que o artista namora Clara Moneke. Simaria, por sua vez, levou a resposta com bom humor. "Quem sabe numa outra vida?", brincou. Ela também comentou que está solteira há cinco anos.
A participação no programa marcou uma nova fase da carreira de Simaria, que apresentou a música "Tô Bem", seu primeiro trabalho solo após o fim da dupla com Simone Mendes.
Passado com a Simaria dando em cima do Breno Ferreira KKKKKKKKKKKKKKKK #Domingão https://t.co/hPTMFAhryp— Brenno Moura (@brenno__moura) November 15, 2026
Namoro de Clara Moneke e Breno Ferreira
O primeiro beijo aconteceu durante um show de Péricles, em 2024. Em entrevista ao Gshow, em junho de 2025, os artistas relembraram o início do relacionamento. Segundo Breno, os dois trocaram olhares ao longo da apresentação até perceberem que existia algo além da amizade. "Foi uma coisa que no primeiro beijo a gente sabia. Ferrou. Foi amor ao primeiro beijo", contou Clara na ocasião.
Desde que assumiram o romance, os artistas também costumam compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Clara ganhou projeção nacional como Kate, em "Vai na Fé", e protagonizou "Dona de Mim", enquanto Breno participou de "Vale Tudo" e atualmente interpreta Cléber em "Quem Ama Cuida", além de integrar o elenco do "Dança dos Famosos".
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