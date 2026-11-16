Clara Moneke reage à cantada de Simaria em Breno Ferreira - Reprodução / Instagram

Clara Moneke reage à cantada de Simaria em Breno FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 17:44

Clara Moneke, de 27 anos, reagiu à cantada que Simaria deu em seu namorado, Breno Ferreira, de 28, durante o "Domingão com Huck" , da TV Globo, neste domingo (15). A cantora, que participou como jurada do quadro "Dança dos Famosos", elogiou a beleza do ator e quis saber se ele estava solteiro. Nesta segunda-feira (16), a atriz comentou a situação nas redes sociais e demonstrou bom humor diante do episódio.

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"Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo", escreveu Clara em uma publicação do perfil do Gshow no Instagram, que compartilhou o vídeo da interação. A artista ainda fez referência ao bordão "coleguinha", conhecido desde a época em que Simaria formava dupla sertaneja com a irmã, Simone Mendes.



A situação aconteceu após a apresentação de Breno na competição de dança. Na hora de avaliar o desempenho do participante, Simaria elogiou o ator. "Eu achei esse menino bonito. Eu tô na pista, tu tá também?", perguntou a cantora. Sem graça com a abordagem, Breno deixou claro que estava comprometido: "Se tem uma coisa que eu não tô é disponível".



Luciano Huck entrou na brincadeira e explicou que o artista namora Clara Moneke. Simaria, por sua vez, levou a resposta com bom humor. "Quem sabe numa outra vida?", brincou. Ela também comentou que está solteira há cinco anos.



A participação no programa marcou uma nova fase da carreira de Simaria, que apresentou a música "Tô Bem", seu primeiro trabalho solo após o fim da dupla com Simone Mendes. "Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo", escreveu Clara em uma publicação do perfil do Gshow no Instagram, que compartilhou o vídeo da interação. A artista ainda fez referência ao bordão "coleguinha", conhecido desde a época em que Simaria formava dupla sertaneja com a irmã, Simone Mendes.A situação aconteceu após a apresentação de Breno na competição de dança. Na hora de avaliar o desempenho do participante, Simaria elogiou o ator. "Eu achei esse menino bonito. Eu tô na pista, tu tá também?", perguntou a cantora. Sem graça com a abordagem, Breno deixou claro que estava comprometido: "Se tem uma coisa que eu não tô é disponível".Luciano Huck entrou na brincadeira e explicou que o artista namora Clara Moneke. Simaria, por sua vez, levou a resposta com bom humor. "Quem sabe numa outra vida?", brincou. Ela também comentou que está solteira há cinco anos.A participação no programa marcou uma nova fase da carreira de Simaria, que apresentou a música "Tô Bem", seu primeiro trabalho solo após o fim da dupla com Simone Mendes.

Passado com a Simaria dando em cima do Breno Ferreira KKKKKKKKKKKKKKKK #Domingão https://t.co/hPTMFAhryp — Brenno Moura (@brenno__moura) November 15, 2026

Namoro de Clara Moneke e Breno Ferreira

Clara e Breno estão juntos desde 2024, mas a história do casal começou dois anos antes. Os atores se conheceram em 2022, nos bastidores da série "Amar é Para os Fortes", do Prime Video. Na época, os dois desenvolveram uma amizade que, mais tarde, se transformou em romance.



O primeiro beijo aconteceu durante um show de Péricles, em 2024. Em entrevista ao Gshow, em junho de 2025, os artistas relembraram o início do relacionamento. Segundo Breno, os dois trocaram olhares ao longo da apresentação até perceberem que existia algo além da amizade. "Foi uma coisa que no primeiro beijo a gente sabia. Ferrou. Foi amor ao primeiro beijo", contou Clara na ocasião.



Desde que assumiram o romance, os artistas também costumam compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Clara ganhou projeção nacional como Kate, em "Vai na Fé", e protagonizou "Dona de Mim", enquanto Breno participou de "Vale Tudo" e atualmente interpreta Cléber em "Quem Ama Cuida", além de integrar o elenco do "Dança dos Famosos".