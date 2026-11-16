Deborah Secco surge em primeira cena de Bruna Surfistinha 2Reprodução / Instagram
No trecho divulgado, Bruna aparece com um vestido curto prateado, salto preto e desembarca de um carro em frente a um hotel. Ao entrar no local, ela retoca o batom vermelho diante do espelho do elevador e segue até um dos quartos. Ao encontrar um homem, a personagem dispara: "Eu faço o que você quiser".
A sequência marca o reencontro do público com uma das personagens mais conhecidas da carreira de Deborah. Lançado em 2011, o primeiro filme levou mais de 2,2 milhões de espectadores aos cinemas e contou a história de Raquel Pacheco, jovem que ganhou notoriedade ao compartilhar relatos sobre sua vida como garota de programa em um blog.
Na época, a produção acompanhou a trajetória da protagonista, desde sua entrada na prostituição até a fama que conquistou sob o nome de Bruna Surfistinha. Agora, a nova história apresenta uma fase diferente de sua vida, marcada por conflitos pessoais, dificuldades financeiras e questionamentos sobre o passado.
O que esperar de "Bruna Surfistinha 2"?
No entanto, problemas financeiros e pressões emocionais colocam essa estabilidade em risco. Diante das dificuldades, Raquel considera voltar a usar o nome Bruna Surfistinha, decisão que a faz revisitar escolhas do passado e enfrentar novos dilemas.
Além do retorno à antiga identidade, o roteiro aborda temas como liberdade, independência financeira e julgamento social. A protagonista também precisa lidar com o conflito entre a vida que construiu e os caminhos que pode seguir para recuperar sua autonomia.
Além de Deborah e Cássio, o elenco reúne Fabiula Nascimento, Drica Moraes, Cris Lago, Paulo Lessa, Michelli Machado e Emilio de Mello. O roteiro é assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo.
"Bruna Surfistinha 2" é uma produção da TvZero, com coprodução da Paramount Pictures e do Telecine, parceria da RioFilme e distribuição da Imagem Filmes.
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