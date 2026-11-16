Deborah Secco surge em primeira cena de Bruna Surfistinha 2 - Reprodução / Instagram

Deborah Secco surge em primeira cena de Bruna Surfistinha 2Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 18:55 | Atualizado 16/11/2026 18:57

Quinze anos depois do sucesso de "Bruna Surfistinha", Deborah Secco está de volta ao papel de Raquel Pacheco. A primeira cena de "Bruna Surfistinha 2" foi divulgada nesta segunda-feira (16) e mostra a personagem em um encontro misterioso. O longa, dirigido por Marcus Baldini e codirigido por Carol Minêm, tem estreia marcada para 25 de fevereiro de 2027.

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No trecho divulgado, Bruna aparece com um vestido curto prateado, salto preto e desembarca de um carro em frente a um hotel. Ao entrar no local, ela retoca o batom vermelho diante do espelho do elevador e segue até um dos quartos. Ao encontrar um homem, a personagem dispara: "Eu faço o que você quiser".



A sequência marca o reencontro do público com uma das personagens mais conhecidas da carreira de Deborah. Lançado em 2011, o primeiro filme levou mais de 2,2 milhões de espectadores aos cinemas e contou a história de Raquel Pacheco, jovem que ganhou notoriedade ao compartilhar relatos sobre sua vida como garota de programa em um blog.



Na época, a produção acompanhou a trajetória da protagonista, desde sua entrada na prostituição até a fama que conquistou sob o nome de Bruna Surfistinha. Agora, a nova história apresenta uma fase diferente de sua vida, marcada por conflitos pessoais, dificuldades financeiras e questionamentos sobre o passado. No trecho divulgado, Bruna aparece com um vestido curto prateado, salto preto e desembarca de um carro em frente a um hotel. Ao entrar no local, ela retoca o batom vermelho diante do espelho do elevador e segue até um dos quartos. Ao encontrar um homem, a personagem dispara: "Eu faço o que você quiser".A sequência marca o reencontro do público com uma das personagens mais conhecidas da carreira de Deborah. Lançado em 2011, o primeiro filme levou mais de 2,2 milhões de espectadores aos cinemas e contou a história de Raquel Pacheco, jovem que ganhou notoriedade ao compartilhar relatos sobre sua vida como garota de programa em um blog.Na época, a produção acompanhou a trajetória da protagonista, desde sua entrada na prostituição até a fama que conquistou sob o nome de Bruna Surfistinha. Agora, a nova história apresenta uma fase diferente de sua vida, marcada por conflitos pessoais, dificuldades financeiras e questionamentos sobre o passado.

O que esperar de "Bruna Surfistinha 2"?

Na continuação, Raquel deixou a prostituição e se casou com Huldson, um antigo cliente interpretado por Cássio Gabus Mendes. Longe dos holofotes, ela tenta manter uma vida mais tranquila e distante da identidade que a tornou conhecida em todo o país.



No entanto, problemas financeiros e pressões emocionais colocam essa estabilidade em risco. Diante das dificuldades, Raquel considera voltar a usar o nome Bruna Surfistinha, decisão que a faz revisitar escolhas do passado e enfrentar novos dilemas.



Além do retorno à antiga identidade, o roteiro aborda temas como liberdade, independência financeira e julgamento social. A protagonista também precisa lidar com o conflito entre a vida que construiu e os caminhos que pode seguir para recuperar sua autonomia.



Além de Deborah e Cássio, o elenco reúne Fabiula Nascimento, Drica Moraes, Cris Lago, Paulo Lessa, Michelli Machado e Emilio de Mello. O roteiro é assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo.



"Bruna Surfistinha 2" é uma produção da TvZero, com coprodução da Paramount Pictures e do Telecine, parceria da RioFilme e distribuição da Imagem Filmes.