Atriz Neusa BorgesGlobo/ Beatriz Damy
Na última sexta-feira (13), o hospital já havia comunicado que a artista apresentava um quadro clínico estável. A nova atualização, no entanto, aponta uma evolução positiva em sua recuperação.
Na quinta-feira (12), Neusa falou sobre os dias no hospital e não escondeu a vontade de receber alta. Em declaração ao jornal baiano Massa, a atriz contou que recebeu a visita de vários médicos desde as primeiras horas da manhã e demonstrou confiança no tratamento. "Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para a minha Salvador", declarou.
A pneumonia, motivo da internação, é uma infecção que afeta os pulmões e exige atenção médica, especialmente em pessoas idosas.
Carreira na televisão
Entre seus trabalhos de destaque está Rita, de "Escrava Isaura" (1976), um dos grandes sucessos da teledramaturgia nacional. A atriz também interpretou Dalva em "O Clone" (2001), Dona Diva em "América" (2005) e integrou o elenco de "Salve Jorge" (2012).
Mais recentemente, Neusa participou da série "Encantado's", da TV Globo, na qual deu vida a Tia Ambrosia Ponza. A produção teve três temporadas, exibidas entre 2022 e 2025, e marcou um dos trabalhos mais recentes da artista na emissora.
Em março deste ano, a veterana celebrou a assinatura de um contrato vitalício com a Globo. Na ocasião, ela compartilhou a novidade nas redes sociais e comemorou o reconhecimento de sua trajetória profissional.
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