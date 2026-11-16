Atriz Neusa Borges - Globo/ Beatriz Damy

Atriz Neusa BorgesGlobo/ Beatriz Damy

Publicado 16/11/2026 20:43 | Atualizado 16/11/2026 20:54

Neusa Borges, de 84 anos, apresenta boa evolução no tratamento contra uma pneumonia , segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16). A atriz permanece internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 9 de novembro. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta.

"A atriz Neusa Borges, de 84 anos, segue internada no Hospital Copa D’Or para tratamento de uma pneumonia. A paciente apresenta quadro clínico estável, com boa evolução. Não há previsão de alta", informou a unidade de saúde.



Na última sexta-feira (13), o hospital já havia comunicado que a artista apresentava um quadro clínico estável. A nova atualização, no entanto, aponta uma evolução positiva em sua recuperação.



Na quinta-feira (12), Neusa falou sobre os dias no hospital e não escondeu a vontade de receber alta. Em declaração ao jornal baiano Massa, a atriz contou que recebeu a visita de vários médicos desde as primeiras horas da manhã e demonstrou confiança no tratamento. "Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para a minha Salvador", declarou.



A pneumonia, motivo da internação, é uma infecção que afeta os pulmões e exige atenção médica, especialmente em pessoas idosas.

Carreira na televisão

Com mais de seis décadas de trajetória artística, Neusa Borges acumula participações em mais de 30 novelas e construiu uma carreira marcada por personagens conhecidos do público brasileiro.



Entre seus trabalhos de destaque está Rita, de "Escrava Isaura" (1976), um dos grandes sucessos da teledramaturgia nacional. A atriz também interpretou Dalva em "O Clone" (2001), Dona Diva em "América" (2005) e integrou o elenco de "Salve Jorge" (2012).



Mais recentemente, Neusa participou da série "Encantado's", da TV Globo, na qual deu vida a Tia Ambrosia Ponza. A produção teve três temporadas, exibidas entre 2022 e 2025, e marcou um dos trabalhos mais recentes da artista na emissora.



Em março deste ano, a veterana celebrou a assinatura de um contrato vitalício com a Globo. Na ocasião, ela compartilhou a novidade nas redes sociais e comemorou o reconhecimento de sua trajetória profissional.

