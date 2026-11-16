Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 22:01 | Atualizado 16/11/2026 22:03

"Vivibora, a partir de hoje, toda semana eu vou mandar flor pra Maria Alice, pra Maria Flor e uma pra você. Aí quando chegar a flor, você pega a flor e fala assim pras Marias: 'Olha aqui o que o papai mandou, nossa!'", disse o sertanejo na mensagem divulgada pela influenciadora nos Stories do Instagram.Zé Felipe explicou que deseja servir de exemplo para as herdeiras, de forma que elas tenham expectativas altas em relação aos futuros parceiros. "É porque daqui a uns dias elas já estão com 15 anos, aí tem que arrumar namorado e tem que se espelhar no pai", justificou.O filho de Leonardo ainda reforçou a importância de as meninas usarem o comportamento dele como referência. "Porque a comparação é com o pai, então a régua tem que ser alta pra não arrumar um b*ceta", disparou.Virginia não perdeu a oportunidade de brincar com a preocupação do ex-marido. "Gente... nem 9 da manhã e o Zé pensando em quando as Marias forem namorar. Eu estou ficando preocupada com ele, sabia?", escreveu.Em outra publicação, a apresentadora questionou se o cantor realmente pretende manter a promessa por tantos anos. "Será que ele vai mandar flores toda semana até elas arrumarem namorado?", perguntou.A troca de mensagens também repercutiu entre os internautas, que comentaram a relação dos dois. Alguns seguidores chegaram a torcer por uma reconciliação do ex-casal. "Já sabemos quem manda as flores [risos]", brincou uma usuária, em referência aos buquês que Virginia recebeu nos últimos dias.Mais cedo, Zé Felipe já havia comentado sobre o receio de ver as filhas crescerem e começarem a namorar. O assunto surgiu depois de um almoço na casa de sua mãe, Poliana Rocha, quando o cantor encontrou a sobrinha Maria Sophia, de 15 anos, filha de Pedro Leonardo.Durante o encontro, a adolescente falou sobre namoros e festas. A conversa fez o artista imaginar como será quando Maria Alice e Maria Flor chegarem à mesma fase. "Minha cabeça foi a mil, meu brother, falei: 'Nossa, daqui um dia é as minhas, mano. Minhas filhas chegarem com namorado em casa'. Eu já fiquei com ciúme, só de imaginar. Puta que pariu", relatou.O sertanejo também confessou que já sente ciúmes dos futuros pretendentes das meninas, mesmo sem conhecê-los. "Eu já tenho raiva dele, sem conhecer, mano", admitiu.Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de 2 anos. Apesar do fim do casamento, os dois mantêm contato por causa dos três filhos e costumam compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais.