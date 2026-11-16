Sophie Charlotte e XamãReprodução/Victor Chapetta/Brazil News
"Por que você e Sophie terminaram?", perguntou Blogueirinha. O artista, que tornou público o romance com a atriz, de 37 anos, em julho de 2024, falou sobre a dificuldade de preservar momentos a dois diante da atenção à relação.
"A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes. A gente é muito amigo ainda, se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia", explicou.
A apresentadora aproveitou a resposta para abordar o histórico de separações. Sem fugir do assunto, quis saber por que os dois haviam terminado outras vezes. "E por que terminou a segunda, terceira, quarta vez?", questionou.
"Da segunda vez pelo mesmo motivo da primeira, na terceira, pelo mesmo motivo da segunda, da quarta, mesmo motivo da terceira", respondeu Xamã, com bom humor.
Blogueirinha insistiu e perguntou por que eles retomavam o namoro, apesar das dificuldades citadas. O cantor atribuiu as reconciliações à vontade de permanecerem juntos. Também afirmou que não houve brigas e que a escolha de encerrar a relação foi dos dois.
"Sei lá, querer ficar junto. Voltávamos bem. A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta. Quando se termina, não tem muito.... ", disse.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de mais uma reconciliação, Xamã admitiu que ainda não conversou com Sophie sobre o assunto. Sem dar uma resposta definitiva, aproveitou para brincar com as outras vezes em que o casal reatou. "Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes já [risos]. Estou brincando", declarou.
O relacionamento dos artistas tornou-se público em julho de 2024 e passou por períodos de afastamento desde então. Mesmo com o fim do namoro, Xamã ressaltou que mantém contato frequente com Sophie e que os dois continuam amigos. Na entrevista, ele não indicou se existe uma tentativa de reaproximação amorosa ou uma previsão de retomada do romance.
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