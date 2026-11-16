Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Victor Chapetta/Brazil News

Sophie Charlotte e XamãReprodução/Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 16/11/2026 22:50 | Atualizado 16/11/2026 22:51

"Por que você e Sophie terminaram?", perguntou Blogueirinha. O artista, que tornou público o romance com a atriz, de 37 anos, em julho de 2024, falou sobre a dificuldade de preservar momentos a dois diante da atenção à relação."A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes. A gente é muito amigo ainda, se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia", explicou.A apresentadora aproveitou a resposta para abordar o histórico de separações. Sem fugir do assunto, quis saber por que os dois haviam terminado outras vezes. "E por que terminou a segunda, terceira, quarta vez?", questionou."Da segunda vez pelo mesmo motivo da primeira, na terceira, pelo mesmo motivo da segunda, da quarta, mesmo motivo da terceira", respondeu Xamã, com bom humor.Blogueirinha insistiu e perguntou por que eles retomavam o namoro, apesar das dificuldades citadas. O cantor atribuiu as reconciliações à vontade de permanecerem juntos. Também afirmou que não houve brigas e que a escolha de encerrar a relação foi dos dois."Sei lá, querer ficar junto. Voltávamos bem. A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta. Quando se termina, não tem muito.... ", disse.Ao ser questionado sobre a possibilidade de mais uma reconciliação, Xamã admitiu que ainda não conversou com Sophie sobre o assunto. Sem dar uma resposta definitiva, aproveitou para brincar com as outras vezes em que o casal reatou. "Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes já [risos]. Estou brincando", declarou.O relacionamento dos artistas tornou-se público em julho de 2024 e passou por períodos de afastamento desde então. Mesmo com o fim do namoro, Xamã ressaltou que mantém contato frequente com Sophie e que os dois continuam amigos. Na entrevista, ele não indicou se existe uma tentativa de reaproximação amorosa ou uma previsão de retomada do romance.