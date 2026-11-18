Carol Fazu fala sobre lançamento do single ’Faça Chuva ou Faça Sol’ - Divulgação/Lucio Luna

Carol Fazu fala sobre lançamento do single ’Faça Chuva ou Faça Sol’Divulgação/Lucio Luna

Publicado 18/11/2026 05:00

Carol Fazu acaba de lançar "Faça Chuva ou Faça Sol", single em parceria com Vanessa da Mata que dá nome ao próximo álbum da cantora. Com produção musical de Liminha, ex-baixista de Os Mutantes, e guitarras elétricas de Tim Bernardes, o novo projeto reúne composições autorais e referências da música brasileira. O disco traduz uma mensagem de otimismo e representa a realização de um antigo desejo da brasiliense.

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"O projeto nasce de toda criação que ainda estava latente em mim, melodias e letras que eu queira colocar no mundo e nasce fortemente também do encontro com Liminha com quem eu sempre quis trabalhar. Fomos criando, lapidando e gravando cada faixa com desvelo", recorda.

O título do álbum reflete a mensagem que Carol pretende transmitir ao público. Para a cantora, a escolha também tem relação com a fase profissional que atravessa, marcada pela realização de um trabalho aguardado há anos.

"A mensagem de otimismo combina com o momento que vivo: a colheita de um projeto muito significativo e desejado. Afinal, eu cheguei até aqui atravessando dias solares e dias nublados. E o otimismo é, sobretudo, a escolha de seguir pois toda jornada tem suas estações".

A parceria com outros músicos também ocupa um lugar importante na construção do álbum. Para Carol, essa troca é uma oportunidade de acrescentar novas perspectivas às composições. "Acredito muito na força dos encontros e na contribuição que cada artista pode trazer. Desde o início, imaginei um trabalho que reunisse diferentes personalidades e gerações da nossa música, mas que tivesse uma unidade artística. Liminha foi quem agregou essa turma maravilhosa e promoveu esse encontro de sensibilidades em torno dessa canção", conta.

O processo também estabeleceu uma conexão com movimentos que transformaram a música brasileira. "Isso conversa muito com o trabalho de autoria e de produção do Liminha. Sendo ele um Mutante e um Tropicalista, acho que posso dizer que essas sonoridades já moram nele. Já eu sempre ouvi muito e me alimentei da riqueza sonora musical criativa e estética tanto de Mutantes como de todos os Tropicalistas. Com certeza são influência importantíssima na minha musicalidade".

A participação de Liminha não ficou restrita à produção das faixas, já que o músico também colaborou na composição das músicas. "É um álbum que carrega muito da minha identidade, das minhas referências e da minha visão de mundo, uma realização que chega em um ponto de confluência de todas as minhas experiências anteriores como autora, cantora e atriz", destaca.

Carol Fazu construiu uma carreira que transita entre diferentes segmentos artísticos. Na TV Globo, participou de novelas como Viver a Vida" (2009), "Insensato Coração" (2011) e "Sangue Bom" (2013). Em 2018, interpretou Selma em "Segundo Sol", trama exibida no horário nobre da emissora. Também realizou trabalhos internacionais, como a produção marfinense "Revê Sans Faim", em 2014.

"Olho para essa trajetória com muito carinho. São muitos anos de experiências, descobertas, encontros e transformações. Acredito que fui conquistando mais liberdade para reconhecer e expressar minha identidade artística", afirma.

A vivência no teatro e na televisão aprimorou o olhar da cantora sobre a interpretação, a construção de personagens e a expressão de sentimentos. "Tudo isso ampliou meu repertório humano e artístico e, naturalmente, se reflete na maneira como escrevo e interpreto uma canção. Hoje, quando estou no palco como cantora, levo comigo toda essa bagagem. Acredito que a música e a interpretação são linguagens que se encontram na mesma essência: contar histórias e provocar emoções", diz.