Poliana Rocha reuniu familiares e amigos para festejar mais um ano de vida Reprodução/Instagram
Poliana Rocha comemora 50 anos com festa luxuosa
Influenciadora compartilhou registros da celebração, que contou com apresentações de Latino e Paulo Ricardo
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