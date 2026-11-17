Poliana Rocha reuniu familiares e amigos para festejar mais um ano de vida - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha reuniu familiares e amigos para festejar mais um ano de vida Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2026 08:38

Poliana Rocha comemorou a chegada aos 50 anos na noite desta segunda-feira (16), em celebração realizada na casa de festas Rancho Colorado, em Goiânia. A influenciadora reuniu cerca de 260 convidados no evento com aproximadamente nove horas de duração, marcado pelo luxo nos detalhes, restrições ao uso de telefones e reencontros familiares.

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A festa contou com a presença do marido, Leonardo, do filho, Zé Felipe, da mãe, Eponina Rocha, do enteado, Pedro Leonardo, e dos três netos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Quem não compareceu ao evento foi Virginia Fonseca, que mostrou nas redes sociais os looks escolhidos antes das crianças seguirem para o aniversário da avó.

Poliana usou dois vestidos sob medida da grife Silfar, avaliados em R$ 150 mil. O primeiro modelo recebeu mais de 100 mil cristais aplicados manualmente ao longo de um mês. O segundo, mais ajustado, foi escolhido para a pista de dança.

Já a decoração levou seis dias para ser montada e contou com 36 lustres de cristal, 4 mil rosas, 1.200 orquídeas, 800 hortênsias e 200 pacotes de lírios vindos de Holambra (SP), em paleta de off-white, champagne, nude, dourado e preto. O cardápio destacou pratos típicos do Cerrado em ilhas gastronômicas, além de bar de drinks e cachaçaria.

A programação musical teve shows de Paulo Ricardo, Latino, Banda Gama Musical e DJ Lui. A pedido da influenciadora, Leonardo e Zé Felipe não subiram ao palco para cantar e participaram apenas como convidados.

Celebração do neto

Recentemente, Poliana Rocha comentou sobre a festa de aniversário do neto, José Leonardo, que aconteceu em setembro. A influenciadora destacou a leveza do ambiente na comemoração do segundo ano de vida do filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

"Acabei de chegar em casa e pensa numa festa gostosa, uma festa super leve. Estava todo mundo ali com o intuito de celebrar a vida do José Leonardo, dois aninhos. Eu falo que é um menino gostoso, um menino carismático, que vai com todo mundo, um menino bonito. [...] Todas as qualidades vieram para aquele menino", elogiou.

A mulher de Leonardo explicou a ausência de cliques do evento em suas redes sociais. "Eu não registrei muita coisa, porque os celulares eles recolhem na entrada da festa, como é de praxe, e está tudo certo, mas posso garantir que foi uma noite muito harmônica e boa", reforçou.