João Lucas contou como ele e Sasha Meneghel descobriram que esperam o primeiro filho e disse já ter lista de nomes - Reprodução / Instagram

João Lucas contou como ele e Sasha Meneghel descobriram que esperam o primeiro filho e disse já ter lista de nomesReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 09:00 | Atualizado 17/11/2026 10:19

À espera do primeiro filho

“A gente descobriu junto, foi muito especial. A gente tinha meio que esse combinado: todo teste que a gente fizesse, a gente ia fazer junto”, contou em entrevista exibida na segunda-feira (16).A confusão veio quando o casal se deparou com os dois traços no teste. “No começo, a gente pega o teste, a gente não entende o que significa aquilo. São dois traços, mas são dois traços em lugares separados. O que é isso? Isso é um menos? É um igual?”, relembrou, aos risos. A confirmação só ocorreu depois que eles recuperaram a caixa do produto, que já havia sido jogada no lixo, e consultaram as instruções.Para João, a percepção da paternidade tem acontecido aos poucos. Ele acredita que, para Sasha, a experiência seja mais imediata por causa das transformações da gestação. “Para mim, cada ultrassom, cada vez que eu ouço o barulhinho do bebê, cada vez que a gente compra alguma coisa ou pensa em alguma coisa, pensa no nome, pensa no quarto, a ficha vai caindo um pouco mais”, afirmou.O casal ainda não revelou o sexo ou o nome da criança. O artista contou que eles mantêm listas de opções para menino e menina, mas admitiu ter mais facilidade com nomes femininos. “Eu sempre me imaginei como pai de menina primeiro”, revelou.Sasha anunciou a primeira gravidez em 29 de outubro por meio das redes sociais. Entre as fotos publicadas pelo casal, a designer apareceu ao lado de João segurando uma imagem do ultrassom. Os dois são casados desde 2021.A notícia foi celebrada por familiares e amigos. Bruna Marquezine escreveu “Amo, amo, amo, amo vocês”, enquanto Anitta brincou com a reação de Xuxa: “Uau! Agora a Xuxa surta de felicidade. Amo vocês”. A futura avó também comemorou e resgatou um vídeo do “Xuxa Park”, de 1999, para lembrar que o desejo de ser “Vovuxa” é antigo.Desde o anúncio, o bebê também já ganhou presentes de marcas como Gucci e Ralph Lauren. Entre os itens mostrados pelo casal estava uma jaqueta infantil da grife italiana avaliada em cerca de R$ 4,5 mil.