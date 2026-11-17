Jennifer Lopez falou sobre saída dos filhos de casa para a faculdade e do seu retorno ao estúdio Reprodução / Youtube
Ao ser questionada sobre como se sentiu com a ida dos filhos para a universidade, Jennifer admitiu que a experiência provocou sentimentos contraditórios. “São todos os sentimentos. É um daqueles momentos da vida em que você fica triste, melancólica, mas está animada e esperançosa. São muitos sentimentos ao mesmo tempo”, afirmou.
A artista contou que a despedida começou a pesar antes mesmo de eles deixarem a casa. “Eu chorei por uns seis meses seguidos. Desde uns dois meses antes de eles se formarem, até eu deixá-los [na faculdade] e algumas semanas depois”, relembrou.
Apesar da saudade, Jennifer também passou a enxergar a mudança como o começo de uma fase diferente. Segundo ela, foi a primeira vez em décadas em que se viu sem um relacionamento ou os filhos ocupando o centro de sua rotina.
“É a primeira vez desde que eu tinha uns 20 e poucos anos que eu não estou com alguém, não estou com meus filhos. Estou sozinha. Estou livre. Posso fazer o que eu quiser”, disse. A cantora definiu a sensação como “incrível”, embora também tenha admitido estranhar a nova dinâmica.
Jennifer comparou o momento a uma nova passagem para a vida adulta. Para a norte-americana, assim como os filhos estão descobrindo a independência ao saírem de casa, os pais também precisam reaprender a organizar a própria vida depois de anos dedicados à criação.
“É como um outro amadurecimento que acontece nas nossas vidas. Acho que muitos pais vão se identificar. (...) Quando seus filhos vão embora, depois de 20 anos em que tudo gira em torno deles, agora sou só eu”, explicou.
Nova fase na carreira
As mudanças também chegaram à carreira. Jennifer contou que voltou para o estúdio justamente quando os filhos estavam prestes a sair de casa. As emoções daquele período acabaram se transformando em material para novas músicas.
“Quando as crianças estavam indo embora, eu estava sentindo tantas coisas e tantas emoções que fui para o estúdio e comecei a brincar, fazer música”, revelou. Segundo a cantora, o processo já rendeu cerca de 20 canções, embora ela ainda considere que esteja apenas na metade do trabalho.
Ela definiu o momento atual como sua “era feliz” e disse se sentir mais livre. “Parece uma época muito saudável da minha vida. Estou por conta própria”, afirmou.
Além das novas músicas, Jennifer prepara o especial “The JLo Show: Live in Las Vegas”, pensado para ser exibido no Dia de Ação de Graças. O projeto reúne referências de musicais que marcaram sua infância com sucessos da própria carreira e foi inspirado, entre outras lembranças, pelo costume de assistir a “West Side Story”, inspirado na tragédia de William Shakespeare, "Romeu e Julieta", com a mãe durante a data.
Durante a entrevista, a cantora também afirmou que pretende voltar aos palcos em turnê no próximo verão, embora tenha evitado dar mais detalhes sobre os planos.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa