Jennifer Lopez falou sobre saída dos filhos de casa para a faculdade e do seu retorno ao estúdio - Reprodução / Youtube

Jennifer Lopez falou sobre saída dos filhos de casa para a faculdade e do seu retorno ao estúdio Reprodução / Youtube

Publicado 17/11/2026 10:06

Jennifer Lopez, de57 anos, falou sobre como tem lidado com o “ninho vazio” desde que os filhos foram para a faculdade. Em entrevista ao “The Tonight Show”, comandado por Jimmy Fallon, neste domingo (15), a cantora contou que viveu meses de emoção antes da mudança e chegou a chorar por cerca de seis meses.





Ao ser questionada sobre como se sentiu com a ida dos filhos para a universidade, Jennifer admitiu que a experiência provocou sentimentos contraditórios. “São todos os sentimentos. É um daqueles momentos da vida em que você fica triste, melancólica, mas está animada e esperançosa. São muitos sentimentos ao mesmo tempo”, afirmou.

LEIA MAIS: Poliana Rocha comemora 50 anos com festa luxuosa