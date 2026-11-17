Endrick anunciou nascimento do primeiro filho com Gabriely MirandaReprodução/Instagram
Nasce Kendrick, primeiro filho de Endrick e Gabriely Miranda
Após revelação do marido, influenciadora explicou nas redes sociais o motivo de não ter anunciado publicamente a chegada do menino
Anitta levanta blusa para se refrescar e quase mostra demais
Cantora publicou fotos das férias nos Estados Unidos, com aventura de motorhome, visita ao Antelope Canyon e passeio pelo Lake Powell
Grávida, Sammy Sampaio cai sobre a barriga e vai ao hospital
Influenciadora sofreu acidente após o filho Jake, de 6 anos, tropeçar na rua; exames confirmaram que a bebê está bem
Fernanda Torres pede ajuda para encontrar cachorro de estimação
Platão, cão da raça Border collie, desapareceu em Secretário, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro
Famosos prestigiam desfile em São Paulo
Filho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, João atravessou a passarela vestindo look da nova coleção 'Inverno 2027' da marca Misci
Laura Fernandez conta sobre gravidez na adolescência e maternidade
Modelo refletiu sobre experiência como mãe em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (16)
Ilze Scamparini comunica morte do irmão: 'Imensa tristeza'
Correspondente da TV Globo na Itália homenageou Mario Henrique, de 70 anos, nas redes sociais e recebeu mensagens de apoio de colegas
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