Endrick anunciou nascimento do primeiro filho com Gabriely Miranda - Reprodução/Instagram

Endrick anunciou nascimento do primeiro filho com Gabriely MirandaReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2026 11:05

Endrick, de 20 anos, revelou nesta terça-feira (17) o nascimento de Kendrick, primeiro filho com Gabriely Miranda , de 23. O jogador contou a novidade durante entrevista ao Sportv após marcar um gol no amistoso da seleção brasileira contra Singapura. O time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti venceu a partida por 7 a 0.

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"Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil, e ela é uma esposa maravilhosa", disse ele.

O atleta destacou o incentivo da influenciadora para que acompanhasse a seleção no último amistoso de 2026. "Ela foi uma das primeiras a falar para eu vir representar o Brasil. E ela está lá cuidando dele. Tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus".

Endrick também comentou a escolha de manter a vida pessoal longe dos holofotes. "Sou um cara que gosta de falar somente da minha carreira, porque a gente sabe como são a imprensa e a internet, infelizmente. Prefiro deixar minha vida pessoal de lado. E vai ser uma decisão dele, no futuro, se ele quiser aparecer ou não", explicou.

Nas redes sociais, Gabriely desabafou sobre os ataques que recebe desde o início da relação. "Durante a minha gravidez, ou melhor, infelizmente, ao longo de todo o meu relacionamento com o meu marido, eu nunca recebi o respeito que deveria ter recebido. Foram inúmeras mensagens de ódio, desejos de morte, comentários maldosos e ataques que nenhuma mulher deveria ter de enfrentar, muito menos durante uma gestação".



A influenciadora explicou que prioriza a segurança do recém-nascido e que pretende não expor a imagem do herdeiro. "Espero, sinceramente e do fundo do coração, que respeitem a nossa decisão, o nosso espaço e a forma como escolhemos viver este momento. A nossa escolha é não expor o nosso filho, e esperamos que isso seja respeitado. Que Deus abençoe a todos. Obrigada", concluiu.

Casados desde setembro de 2024, Endrick e Gabriely Miranda anunciaram a primeira gravidez em abril deste ano. Em julho, durante o chá de bebê realizado em São Paulo, o casal revelou que o menino se chamará Kendrick.